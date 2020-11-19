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    Газизов: «Урунов будет играть в очень большом европейском клубе. Не исключаю вариант его продажи зимой»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о потенциале полузащитника Остона Урунова, допустив при этом его уход из клуба во время зимнего трансферного окна.

    «Урунов – футболист топового уровня. Все, кто с ним работал, это понимают. С таким набором качеств в России мало игроков.

    Когда болельщики увидят это на поле? Не совсем ко мне вопрос. Он отыграл не так много полных матчей. С тем же «Зенитом», лидером чемпионата, Урунов по всем показателям сыграл очень хорошо. Не провалил тот матч. По сути, это был его дебют.

    Что от него хотят на этой позиции? Чтобы он у всех отнимал, забивал, обыгрывал? Урунов – универсальный игрок. Да, пока он проигрывает конкуренцию, но «пока» – главное слово. Если брать «Спартак», то, наверное, сложно найти игрока, который вливался в команду с первого дня.

    Мы не брали его, чтобы сразу отдавать. Но спрос по Урунову есть и ещe будет. Остон будет играть в очень большом европейском клубе, а «Спартак» сделает его сильнее. Я спросил у Тедеско перед трансфером: «Как думаешь, он нужен?». И Доменико отнeсся нормально.

    Не лучше ли отправить его в аренду? Наверное, но подождите ещe – впереди есть игры. Он на данный момент восстановился. Но не исключаю такой вариант. Даже не исключаю вариант его продажи зимой, чтобы дать Остону возможность прогрессировать.

    Нам нужно относиться к футболисту с полным понимаем. Футболист должен развиваться – вот почему тем, кто не играет, надо уходить. Это касается всех игроков «Спартака», – сказал Газизов.

    • Урунов перешел в «Спартак» прошлым летом.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол в семи матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2020 23:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4831

      "supermax" 23 минуты назад

      Что-то до уя башкира в ленте

      0
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      Рейтинг: +10662

      alarm 31 минуту назад

      да? а мне казалось, что хряки бомбят со своего монобровного почище, чем с кокорина. на свинофоруме из-за его тупой игры визжат так, что порой страшно туда заходить!

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