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  • Газизов: «Урунов будет играть в очень большом европейском клубе. Не исключаю вариант его продажи зимой»

Газизов: «Урунов будет играть в очень большом европейском клубе. Не исключаю вариант его продажи зимой»

19 ноября 2020, 23:54
17

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о потенциале полузащитника Остона Урунова, допустив при этом его уход из клуба во время зимнего трансферного окна.

«Урунов – футболист топового уровня. Все, кто с ним работал, это понимают. С таким набором качеств в России мало игроков.

Когда болельщики увидят это на поле? Не совсем ко мне вопрос. Он отыграл не так много полных матчей. С тем же «Зенитом», лидером чемпионата, Урунов по всем показателям сыграл очень хорошо. Не провалил тот матч. По сути, это был его дебют.

Что от него хотят на этой позиции? Чтобы он у всех отнимал, забивал, обыгрывал? Урунов – универсальный игрок. Да, пока он проигрывает конкуренцию, но «пока» – главное слово. Если брать «Спартак», то, наверное, сложно найти игрока, который вливался в команду с первого дня.

Мы не брали его, чтобы сразу отдавать. Но спрос по Урунову есть и ещe будет. Остон будет играть в очень большом европейском клубе, а «Спартак» сделает его сильнее. Я спросил у Тедеско перед трансфером: «Как думаешь, он нужен?». И Доменико отнeсся нормально.

Не лучше ли отправить его в аренду? Наверное, но подождите ещe – впереди есть игры. Он на данный момент восстановился. Но не исключаю такой вариант. Даже не исключаю вариант его продажи зимой, чтобы дать Остону возможность прогрессировать.

Нам нужно относиться к футболисту с полным понимаем. Футболист должен развиваться – вот почему тем, кто не играет, надо уходить. Это касается всех игроков «Спартака», – сказал Газизов.

  • Урунов перешел в «Спартак» прошлым летом.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол в семи матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Урунов Остон Газизов Шамиль
Комментарии (17)
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"supermax"
1605820136
Что-то до уя башкира в ленте
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maygli
1605822714
От чего он восстановился? От шока полученного в магазине одежды?
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NewLife
1605823010
Перевод с бла-бла-бла: Урунов отличный игрок, потому что его привел я. Тед не в восторге, поэтому попробую его двинуть за границу.
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Dr.Metal
1605851196
Да кому он нужен
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oyabun
1605854463
Газизов тот еще сказочник. ))
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Боцман59rus
1605855061
Типо нах не нужен
Ответить
Каратель помойников
1605855554
Это где? Алма-атинский Кайрат?
Ответить
baden69
1605856037
Большие европейские клубы есть в Беларуси, Латвии, Литве, Эстонии..., так что в одном из них он возможно пробьется в основу...
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slavа0508
1605857254
Что то Газизов начинает напоминать клоуна балагура,,все новостные колонки им забиты,,,и несёт же херню разную,,,пиарится что лм не пойму,,,
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slavа0508
1605857599
В этом году реально был шанс зацепить золото,команда шла на первом месте и все видели что нужно усиление многие победы с трудом давались или на фарте,и время было что быкупить пару нормальных на проблемные места,,,,но нет решили что и дальше будет фартить ?????а нет фарт вдруг кончился,,,Вот чем надо было заниматься не наполнять новости своими речами,,
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