Черчесов – после 0:5 от Сербии: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек нет в команде?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после завершения пресс-конференции по итогам матча Лиги наций против Сербии (0:5) высказался о призывах уволить его с занимаемого поста.
«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14? 5:0? И что? 5:0 нам даст больше», – сказал Черчесов за кадром. Фрагмент речи тренера записал руководитель новостной службы Sport24 Александр Занфиров.
- Серия сборной без побед достигла шести матчей.
- Россияне не смогли выйти в дивизион А Лиги наций и опустились в третью корзину при жеребьевке отбора ЧМ-2022.
- Черчесов возглавляет команду с августа 2016 года.
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Источник: Твиттер Александра Занфирова
Александр Занфиров - руководитель новостной службы Sport24