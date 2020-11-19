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    Черчесов – после 0:5 от Сербии: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек нет в команде?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после завершения пресс-конференции по итогам матча Лиги наций против Сербии (0:5) высказался о призывах уволить его с занимаемого поста.

    «А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14? 5:0? И что? 5:0 нам даст больше», – сказал Черчесов за кадром. Фрагмент речи тренера записал руководитель новостной службы Sport24 Александр Занфиров.

    • Серия сборной без побед достигла шести матчей.
    • Россияне не смогли выйти в дивизион А Лиги наций и опустились в третью корзину при жеребьевке отбора ЧМ-2022.
    • Черчесов возглавляет команду с августа 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Александра Занфирова

    Александр Занфиров - руководитель новостной службы Sport24

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    Сегодня, 20:19
    Комментарии14
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      Рейтинг: -137

      Alex_MI_5 5 минут назад

      Ряху отожрал на таком контракте, естественно, что вцепился всеми лапками

      0
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      Рейтинг: +6861

      Вомбат 15 минут назад

      Он виноват в том, что школу прогуливал. Даже тренер должен уметь считать. Нет Головина, Фернандеса, Зобнина и Кудряшова. 4 человека это не 20 и не 14. Еще нет Дзюбы, которого он сам и отцепил. Возможно он имеет в виду, что не будь травмированы Дзюгоев, Смолов, и еще какие-нибудь лояльные Черчесову сбитые летчики, он бы их вызвал. Но ве равно 20 не наберется. К тому же, если бы он их вызвал, его непрофессионализм стал бы еще очевиднее. Тренер должен формировать команду из лучших, а не по принципу "Заболотный нам нравится как человек, и к тому же он забил Уфе гол, давай вызовем его".

      2
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      Рейтинг: +6652

      Сильвербой 20 минут назад

      Да причем тут физрук!? У него мертвяки по полю ходят! Что можно сделать если у тебя в команде 20 трупов, которые отыграв в сезоне 20 игр, уже не могут ноги передвигать!!!???Черчесов конечно высокомерный, вызывающий отвращение, так себе тренер...У него половина состава играет по-блату, все это знают и никто ничего не предпринимает, а вторая половина еще хуже чем первая!!!

      1
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      Рейтинг: +2080

      FENIX-SL 22 минуты назад

      если нет нападающих..лучше играть без них вовсе чем выпускать заболотного
      а лучше на каждую позицию запустить молодых 17-20 летних парней..и толку больше и смотреть приятнее..да и счет мог бы быть лучше

      2
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      Рейтинг: +10613

      Skull_Boy 23 минуты назад

      А кто мешает набрать нормальных игроков, а не голубых лошар

      3
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      Рейтинг: +210

      111Hunter111 32 минуты назад

      Он, конечно, виноват. Но он… не виноват! Свободу Юрию Деточкину!

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      Рейтинг: +1828

      kazak161 32 минуты назад

      Пусть государство делает бесплатные секции для детей по всем видам спорта, тогда пацаны и девчонки из обычных семей будут стараться, а мажорам в спорте делать нечего!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2174

      Кузьмич на трибуне 37 минут назад

      А почему вы сами не наберётесь смелости и не скажите честно:" Я не справился . Виноват я . Я ухожу. Извините, не оправдал ваших надежд, но это не ваша беда, а моя глупость"!

      5
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      Рейтинг: +374

      uS_Number oNe 37 минут назад

      Ну он же сам не взял Дзюбу, это один, а кого ещё? Сам ведь набрал такой состав, глупые замены в матчах, заменить с Сербами двух Миранчуков, мега гениально..... Это вроде не товарищеский матч был чтоб эКСКременты проводить....

      4
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      Рейтинг: +25512

      oyabun 39 минут назад

      Как клещ вцепился в деньги РФС. Потому что знает, после отставки он никуда уже не пристроится. Никому это убожество не нужно!

      7
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