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  • Черчесов – после 0:5 от Сербии: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек нет в команде?»

Черчесов – после 0:5 от Сербии: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек нет в команде?»

19 ноября 2020, 20:19
89

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после завершения пресс-конференции по итогам матча Лиги наций против Сербии (0:5) высказался о призывах уволить его с занимаемого поста.

«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14? 5:0? И что? 5:0 нам даст больше», – сказал Черчесов за кадром. Фрагмент речи тренера записал руководитель новостной службы Sport24 Александр Занфиров.

  • Серия сборной без побед достигла шести матчей.
  • Россияне не смогли выйти в дивизион А Лиги наций и опустились в третью корзину при жеребьевке отбора ЧМ-2022.
  • Черчесов возглавляет команду с августа 2016 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Александра Занфирова

Александр Занфиров - руководитель новостной службы Sport24

Россия. Премьер-лига Россия Сербия Черчесов Станислав
Комментарии (89)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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САДЫЧОК
1605806848
Черчесов Почему меня должны в отставку отправить?....Ну всё Никакими палками этого физрука не выгнать ! Только мощный пинок !
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oyabun
1605807199
Как клещ вцепился в деньги РФС. Потому что знает, после отставки он никуда уже не пристроится. Никому это убожество не нужно!
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uS_Number oNe
1605807305
Ну он же сам не взял Дзюбу, это один, а кого ещё? Сам ведь набрал такой состав, глупые замены в матчах, заменить с Сербами двух Миранчуков, мега гениально..... Это вроде не товарищеский матч был чтоб эКСКременты проводить....
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Кузьмич на трибуне
1605807322
А почему вы сами не наберётесь смелости и не скажите честно:" Я не справился . Виноват я . Я ухожу. Извините, не оправдал ваших надежд, но это не ваша беда, а моя глупость"!
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kazak161
1605807624
Пусть государство делает бесплатные секции для детей по всем видам спорта, тогда пацаны и девчонки из обычных семей будут стараться, а мажорам в спорте делать нечего!!!!!!!!!!!!!!
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Skull_Boy
1605808170
А кто мешает набрать нормальных игроков, а не голубых лошар
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Вомбат
1605808595
Он виноват в том, что школу прогуливал. Даже тренер должен уметь считать. Нет Головина, Фернандеса, Зобнина и Кудряшова. 4 человека это не 20 и не 14. Еще нет Дзюбы, которого он сам и отцепил. Возможно он имеет в виду, что не будь травмированы Дзюгоев, Смолов, и еще какие-нибудь лояльные Черчесову сбитые летчики, он бы их вызвал. Но ве равно 20 не наберется. К тому же, если бы он их вызвал, его непрофессионализм стал бы еще очевиднее. Тренер должен формировать команду из лучших, а не по принципу "Заболотный нам нравится как человек, и к тому же он забил Уфе гол, давай вызовем его".
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Dominator777
1605810638
За такое во времена СССР из партии исключали (читай: с работы выгоняли без права трудоустройства на аналогичные должности) и в провинцию ссылали.
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пряник929
1605811591
Мне стыдно, а ему хоть ссы в глаза, от кормушки не оторвать.....
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_Marqella_
1605813366
что вы все такие злые то?? кто хоть что то понимает в футболе ни когда бы не поставил деньги на сб России,сраные патриоты..теперь хейтят всех вподряд..
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