Радимов: «Перед чемпионатом мира тоже все плохо было, а потом от восторга прыгали»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Сразу кидать позором не хочется. Сербы были сильнее по всем статьям. Надо искать позитив. Год ужасный заканчивается, последний матч сборной, надо его забыть. Этот матч даст много пищи для размышлений.

Надо будет задуматься игрокам, которых в РПЛ считают топовыми игроками. У нас не было многих ключевых футболистов. Те, кого вызвали, показали, что пока не готовы. Дивеев тот же в РПЛ хорошо смотрится, но к сборной пока не готов. Миранчук должен понимать, что не будет играть в старте «Аталанты» пока не будет вступать в отбор.

Черчесов довeл нас до 1/4 финала ЧМ, он работает с теми, кто есть. Он взрослый человек — все эти разговоры об отставке людей вне футбола для меня непонятны. Есть профессионалы: Дюков, Черчесов — они разберутся. Надо перевернуть страницу, 2020 год забыть и думать о здоровье.

Перед чемпионатом мира тоже было все плохо, а потом все от восторга прыгали, хоть и сегодня был провальный результат», – приводит слова Радимова «Чемпионат».

Джикия – о 0:5 с Сербией: «Хочу попросить прощения у всех, кто видел этот позор»