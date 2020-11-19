Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Перед чемпионатом мира тоже все плохо было, а потом от восторга прыгали»

Радимов: «Перед чемпионатом мира тоже все плохо было, а потом от восторга прыгали»

19 ноября 2020, 02:47
14

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Сразу кидать позором не хочется. Сербы были сильнее по всем статьям. Надо искать позитив. Год ужасный заканчивается, последний матч сборной, надо его забыть. Этот матч даст много пищи для размышлений.

Надо будет задуматься игрокам, которых в РПЛ считают топовыми игроками. У нас не было многих ключевых футболистов. Те, кого вызвали, показали, что пока не готовы. Дивеев тот же в РПЛ хорошо смотрится, но к сборной пока не готов. Миранчук должен понимать, что не будет играть в старте «Аталанты» пока не будет вступать в отбор.

Черчесов довeл нас до 1/4 финала ЧМ, он работает с теми, кто есть. Он взрослый человек — все эти разговоры об отставке людей вне футбола для меня непонятны. Есть профессионалы: Дюков, Черчесов — они разберутся. Надо перевернуть страницу, 2020 год забыть и думать о здоровье.

Перед чемпионатом мира тоже было все плохо, а потом все от восторга прыгали, хоть и сегодня был провальный результат», – приводит слова Радимова «Чемпионат».

Джикия – о 0:5 с Сербией: «Хочу попросить прощения у всех, кто видел этот позор»

Источник: «Чемпионат»
Россия Сербия Радимов Владислав
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Владислав Vlad
1605746298
Сидит стасик, читает интервью буланова и думает - "как же приятно, когда тебе языком между булок проводят",)))
Ответить
Axe111
1605753633
Чееееегооооо!!!!!!! Какого восторга??????? Вот это восторг когда команда по 120мин сидит в защите в надежде на ошибку соперника!!!!! БРАВО!!!! ВОТ ЭТО ВОСТОРГ!!!!
Ответить
msh88
1605756255
Победили двух грандов мирового футбола Египет и Саудовскую Аравию. Уругвай нам показал наше место, но оправдания игра была для нас не важна. Потом замучили бедных испанцев, которые совсем плохо играли и тренера сменили на турнире. Всей командой оборонялись весь матч. Акинфеев прыгнул влево а испанец пробил по центру, просто повезло. Никакой заслуги тренера. От чего восторг должен быть
Ответить
Plyash
1605765824
Только такие идиоты,как ты сам,прыгали от восторга.За что дали звания Заслуженных мастеров и тренера?За одну достойную игру с Хорватами и фантастическое везение в игре с Испанией? Радимов,ты законченный дурак.
Ответить
Каратель помойников
1605768343
Буланов! Похмелись!
Ответить
oussama11
1605768478
ЛИЗОБЛЮД!!!Вчера по телевизору и до матча и после, сидят такие же " эксперты" и слово против Черчесова боятся сказать. Бородюк аж вспотел. Как не странно единственным критиком оказался "ГОЛОС БИАТЛОНА".
Ответить
nik55
1605778019
прыгал только ты
Ответить
NewLife
1605782210
Радимов стабилен в своей тупости. "Есть профессионалы: Дюков, Черчесов .." Какой профессионал Черчесов всем ясно, а в чем профессинал Дюков ?
Ответить
SaveAS
1605788029
Выиграли Саудитов и Египет (были обязаны их побеждать)....чудом прошли Испанцев, а дальше снова поражение ....кто от этого прыгал от счастья!
Ответить
kupryaev
1606248297
А кто не прыгал тот москаль)
Ответить
Главные новости
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
4
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
5
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
8
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
Все новости
Все новости
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
1
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
15:13
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
8
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
ФотоВоспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
14:00
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
13:31
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
5
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
12:48
2
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
11:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+