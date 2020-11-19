Джикия – о 0:5 с Сербией: «Хочу попросить прощения у всех, кто видел этот позор»

Защитник сборной России Георгий Джикия подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», – сказал Джикия после матча.

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