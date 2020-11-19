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  • Джикия – о 0:5 с Сербией: «Хочу попросить прощения у всех, кто видел этот позор»

Джикия – о 0:5 с Сербией: «Хочу попросить прощения у всех, кто видел этот позор»

19 ноября 2020, 02:16
25

Защитник сборной России Георгий Джикия подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», – сказал Джикия после матча.

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Источник: телеграм-канал сборной России
Сербия Россия Джикия Георгий
Комментарии (25)
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Axe111
1605741694
Почему позор! Это ваш уровень игры! НЕ МОЖЕТЕ НЕ УМЕЕТЕ ВОТ ТАК НАДО ГОВОРИТЬ,А НЕ ИЗВИНЯТЬСЯ!!!!
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Semargl18
1605745934
Суу..дарь.. вот вы извинились и что? Теперь счет изменился? Вам откровенно побую было на весь турик лиги наций ещё на его старте. Вам оно не надо... Вам РФС не занес за него баснословных премиальных как за ЧМ дома. Ну так и не извиняйтесь... Просто откровенно скажите.. а и насрать..
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Владислав Vlad
1605748205
Хотелось бы узнать - выполнили вы или нет наставления тренера?
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Play
1605757673
Эх, Жора, чуть-чуть до португальского рекорда не дотянули, что ж вы? Не могли поднапрячься.
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Plyash
1605764667
Джи,застрелись вместе с чабаном,типа по закону гор.Вас поймут и,может быть,простят.
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САДЫЧОК
1605767770
Очень слабый защитник-а точнее вообще НЕ центральный защитник Карлик (по меркам Центра обороны ), ни паса , ни выбора позиции ! Постоянно куда бегает ! И это центр обороны ! Джикия твой уровень не Спартак -А Шинник -и то сомневаюсь !
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САДЫЧОК
1605768991
Жирков , постоянно страховал эту никчемность ! Джикия центр обороны -постоянно где то бегал ! Как такое чудо , может играть центра ?!
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paracetamol
1605771798
Ты, Таджикия, главный позор вместе с Дивеевым и глистой в воротах.
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55together
1605780179
Лучшим твоим извинением будет, если ты больше НИКОГДА не появишься в сборной РФ!
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NewLife
1605782491
Извинения сейчас не нужны, они только размывают картину отвественности тренера и РФС. ну а сам Джикия играет все хуже от игры к игре.
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