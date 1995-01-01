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    Джикия – о 0:5 с Сербией: «Хочу попросить прощения у всех, кто видел этот позор»

    Защитник сборной России Георгий Джикия подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

    «Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», – сказал Джикия после матча.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +730

      Semargl18 9 минут назад

      Суу..дарь.. вот вы извинились и что? Теперь счет изменился? Вам откровенно побую было на весь турик лиги наций ещё на его старте. Вам оно не надо... Вам РФС не занес за него баснословных премиальных как за ЧМ дома. Ну так и не извиняйтесь... Просто откровенно скажите.. а и насрать..

      0
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      Рейтинг: +2738

      Axe111 1 час назад

      Почему позор! Это ваш уровень игры! НЕ МОЖЕТЕ НЕ УМЕЕТЕ ВОТ ТАК НАДО ГОВОРИТЬ,А НЕ ИЗВИНЯТЬСЯ!!!!

      1
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      Рейтинг: +794

      PassCSKA > Axe111 1 час назад

      Реально! Как будто все ждали 5:0 в другие ворота!

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