Джикия – о 0:5 с Сербией: «Хочу попросить прощения у всех, кто видел этот позор»

Суу..дарь.. вот вы извинились и что? Теперь счет изменился? Вам откровенно побую было на весь турик лиги наций ещё на его старте. Вам оно не надо... Вам РФС не занес за него баснословных премиальных как за ЧМ дома. Ну так и не извиняйтесь... Просто откровенно скажите.. а и насрать..
Защитник сборной России Георгий Джикия подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).
«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», – сказал Джикия после матча.
- Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022.
- Сборная России пропустила восемь мячей в двух последних матчах.
- Россия потерпела самое крупное поражение за 16 лет.
Черчесов: «Отставка? Вопрос не ко мне. Начали турнир хорошо, закончили неважно»