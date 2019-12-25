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    Стауче – о серии пенальти с Испанией на ЧМ-2018: «Показывал Акинфееву, куда будут бить испанцы»

    Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче вспомнил, как готовил Игоря Акинфеева к серии пенальти с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

    «Говорил ли я с Акинфеевым перед серией пенальти с Испанией? Я всегда разговариваю с вратарями. Когда мы узнали, что будем играть с испанцами, я посмотрел всю их заявку. Посмотрел каждого игрока, бьет он или нет.

    В итоге получилось около 12 игроков. Мы с Игорем сели, я сделал ему лист, кто куда бьет. Затем подготовил его к игре.

    Перед серией пенальти я спросил у него, будет ли он брать этот лист? Он ответил: «Ты мне будешь показывать. Когда игрок подойдет к мячу, покажи в какой угол будет бить. Всe будет нормально».

    Все стояли в линию. От Черчесова я получил по голове, потому что я руки не так держал. Я ответил, что должен показать Игорю, куда соперник будет бить. Насколько я оказался прав? То, что мы взяли, так и было.

    Вот в матче с Хорватией было обиднее. Когда пробил Брозович, он ударил в свой обычный угол, только в этот раз пробил выше. Модрич пробил туда же, но мяч не послушался, попал в штангу, а затем отскочил в ворота», – сказал Стауче в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: -113

      Alex_MI_5 1 час назад

      > От Черчесова я получил по голове, потому что я руки не так держал

      Вот и весь чабан в этом - показуха вместо действенности

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