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  • Стауче – о серии пенальти с Испанией на ЧМ-2018: «Показывал Акинфееву, куда будут бить испанцы»

Стауче – о серии пенальти с Испанией на ЧМ-2018: «Показывал Акинфееву, куда будут бить испанцы»

18 ноября 2020, 16:58
4

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче вспомнил, как готовил Игоря Акинфеева к серии пенальти с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Говорил ли я с Акинфеевым перед серией пенальти с Испанией? Я всегда разговариваю с вратарями. Когда мы узнали, что будем играть с испанцами, я посмотрел всю их заявку. Посмотрел каждого игрока, бьет он или нет.

В итоге получилось около 12 игроков. Мы с Игорем сели, я сделал ему лист, кто куда бьет. Затем подготовил его к игре.

Перед серией пенальти я спросил у него, будет ли он брать этот лист? Он ответил: «Ты мне будешь показывать. Когда игрок подойдет к мячу, покажи в какой угол будет бить. Всe будет нормально».

Все стояли в линию. От Черчесова я получил по голове, потому что я руки не так держал. Я ответил, что должен показать Игорю, куда соперник будет бить. Насколько я оказался прав? То, что мы взяли, так и было.

Вот в матче с Хорватией было обиднее. Когда пробил Брозович, он ударил в свой обычный угол, только в этот раз пробил выше. Модрич пробил туда же, но мяч не послушался, попал в штангу, а затем отскочил в ворота», – сказал Стауче в эфире «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия Испания Хорватия Акинфеев Игорь Стауче Гинтарас
Комментарии (4)
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Hektor 84
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Как показывал? На пальцах?
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