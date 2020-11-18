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  • Бердыев – о лимите в РПЛ: «Любые ограничения во вред. Игроки никуда не едут, потому что получают здесь в два-три раза больше»

Бердыев – о лимите в РПЛ: «Любые ограничения во вред. Игроки никуда не едут, потому что получают здесь в два-три раза больше»

18 ноября 2020, 09:54
15

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высказался о лимите на легионеров в РПЛ. Также он отметил, что клубы не доверяют российским тренерам.

«Любые ограничения во вред. Наши футболисты никуда не едут, потому что получают здесь в два-три раза больше.

Тренеры приезжают в топ-клубы. В «Крыльях Советов» был тренер Веркаутерен – умный, у него можно было что-то почерпнуть для себя. Игроки у него росли интеллектуально, с ним они вышли в РПЛ. Тренер вывел команду из ФНЛ. А сейчас они приезжают только в топ-клубы. Но дайте им «Ахмат», «Арсенал» и посмотрите, как они будут работать.

Имея лучших российских игроков и легионеров, они должны выстреливать в Лиге чемпионов, а не бороться за места в РПЛ. Они должны там себя показывать. И мы своих талантливых молодых тренеров недооцениваем. Очень перспективный тренер Евгений Калешин, Талалаев – дайте им возможность выстрелить, дайте шанс! Не даем…» – сказал Бердыев.

Источник: Ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Бердыев Курбан
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1605685121
Тем более там на тренях надо пахать, а тут пришел слово ляпнул и ушел, а дальше матч сборной и пас назад с середины поля на ногу соперника, вот так и тренируются
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FanatSerj
1605685811
Ох ты Бердыев, давно он нигде не светился, а лучший тренер России - это тоже кстати показатель что хоть и в возрасте но такие тренера как Бердыев и Семин сидят без работ, а ещё бы смогли какое то количество сезонов показать как надо команды тренировать.
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NewLife
1605693551
А скажи ка, Бердыев, какие топ клубы зазывают наших игроков, примеры в студию ! В иноклубы уровня РПЛ никто и не поедет, здесь у нас лучше кормят. Про тренеров, таких "звездных" как Калешин и Талалаев лучше помалкивать.
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slavа0508
1605695873
Хватит уже миф раскручивать что у нас в два три раза получают больше,специально посмотрел РПЛ шестая по средней зарплате,а не едут потому что особо не зовут,А кого зовут те едут долга не думая,,,Возьми того же Меренчука и Головина да и Смолов поехал да не прижился,а больше и приглашений особо не было,,,,
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serglider
1605696194
Дык сделайте потолок зарплат в футбольных клубах, как в КХЛ! Что бы 3-4 топ игрока получали согласно контракту, а остальные фиксированную зарплату в рублях))) в приделах определенного лимита. При чем не зависимо в каком клубе они играют! Вот и будет у их дилемма либо пахать, что бы дали контракт, либо перебираться за бугор, либо сидеть на 100-120 тыр. в российском клубе. А так получается, что он полирует задницей лавку и при этом у него парк авто, куча недвижимости, еще и на казино в Монте-Карло деньги остаются... для чего ему жилы рвать, здоровье свое губить? Плюс огромные возможности для финансовых махинаций со стороны управленцев клуба.
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vladimirtworogow
1605698720
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://take.im/nKcHg
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Рубинище
1605698916
к сожалению да, контракт подписал и всё-футбол на полку. лички не соответствуют их умению и мастерству.
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SIRIUS 2002
1605725380
Все по теме.
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