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    Бердыев – о лимите в РПЛ: «Любые ограничения во вред. Игроки никуда не едут, потому что получают здесь в два-три раза больше»

    Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высказался о лимите на легионеров в РПЛ. Также он отметил, что клубы не доверяют российским тренерам.

    «Любые ограничения во вред. Наши футболисты никуда не едут, потому что получают здесь в два-три раза больше.

    Тренеры приезжают в топ-клубы. В «Крыльях Советов» был тренер Веркаутерен – умный, у него можно было что-то почерпнуть для себя. Игроки у него росли интеллектуально, с ним они вышли в РПЛ. Тренер вывел команду из ФНЛ. А сейчас они приезжают только в топ-клубы. Но дайте им «Ахмат», «Арсенал» и посмотрите, как они будут работать.

    Имея лучших российских игроков и легионеров, они должны выстреливать в Лиге чемпионов, а не бороться за места в РПЛ. Они должны там себя показывать. И мы своих талантливых молодых тренеров недооцениваем. Очень перспективный тренер Евгений Калешин, Талалаев – дайте им возможность выстрелить, дайте шанс! Не даем…» – сказал Бердыев.

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    Источник: Ютуб-канал Геннадия Орлова

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6737

      FanatSerj 33 минуты назад

      Ох ты Бердыев, давно он нигде не светился, а лучший тренер России - это тоже кстати показатель что хоть и в возрасте но такие тренера как Бердыев и Семин сидят без работ, а ещё бы смогли какое то количество сезонов показать как надо команды тренировать.

      2
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      Рейтинг: +10590

      Skull_Boy 45 минут назад

      Тем более там на тренях надо пахать, а тут пришел слово ляпнул и ушел, а дальше матч сборной и пас назад с середины поля на ногу соперника, вот так и тренируются

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      аларм дубль2 1 час назад

      а зачем куда то ехать?их и здесь неплохо кормят за просто так!

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