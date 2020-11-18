Бердыев – о лимите в РПЛ: «Любые ограничения во вред. Игроки никуда не едут, потому что получают здесь в два-три раза больше»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высказался о лимите на легионеров в РПЛ. Также он отметил, что клубы не доверяют российским тренерам.

«Любые ограничения во вред. Наши футболисты никуда не едут, потому что получают здесь в два-три раза больше.

Тренеры приезжают в топ-клубы. В «Крыльях Советов» был тренер Веркаутерен – умный, у него можно было что-то почерпнуть для себя. Игроки у него росли интеллектуально, с ним они вышли в РПЛ. Тренер вывел команду из ФНЛ. А сейчас они приезжают только в топ-клубы. Но дайте им «Ахмат», «Арсенал» и посмотрите, как они будут работать.

Имея лучших российских игроков и легионеров, они должны выстреливать в Лиге чемпионов, а не бороться за места в РПЛ. Они должны там себя показывать. И мы своих талантливых молодых тренеров недооцениваем. Очень перспективный тренер Евгений Калешин, Талалаев – дайте им возможность выстрелить, дайте шанс! Не даем…» – сказал Бердыев.