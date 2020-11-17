Джано: «Джикия спросил, не хочу ли поиграть за «Спартак-2». Будет не очень-то правильно вернуться туда»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Джано Ананидзе прокомментировал возможность выступлений за «Спартак-2».

«Сейчас главное восстановиться, чтобы набрать форму до лета. Мне недавно, кстати, Джикия звонил. Спросил: «Не хочешь за «Спартак-2» поиграть?» Я сказал, что все возможно, но вряд ли. Я могу в Грузии попроситься в любую команду, меня здесь все знают, я игрок сборной. Но я не хочу просто тренироваться, я хочу играть. Тренировки одно, а игровая практика — другое.

Если «Спартак-2» захочет меня подписать, не знаю, но, скорее всего, откажусь. Не то, что я не хочу играть в ФНЛ… Просто не очень-то правильно вернуться туда, увидеться со своими друзьями, но не тренироваться с ними. Лучше я пойду в высшую лигу Грузии и поиграю за «Динамо» Тбилиси, чем буду в команде из ФНЛ. Думаю, в Грузии будет легче форму набрать, чем в «Спартаке-2».

Главное, чтобы я играл и набрал форму. Я планирую провести сборы в январе, без разницы, где я буду. Конкретных предложений у меня сейчас нет, чтобы говорить про свое будущее. Может быть, я в «Барсу» хочу, но я тут ничего не решаю», – сказал Джано.