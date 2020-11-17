Джано: «Если бы в «Спартаке» остался состав Карреры, команда еще пять раз стала бы чемпионом»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Джано Ананидзе заявил, что московский клуб мог удержать лидирующие позиции после чемпионства, если бы руководство сохранило костяк команды Массимо Карреры.

«При Каррере в «Спартаке» было лучше в плане управления? В золотом сезоне. Но там даже не нужна была рука генерального директора. Там были тренер и команда. Они сделали все. Состав тогда был такой, что, если бы он остался, «Спартак» еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом.

Но в итоге уже через полгода из «Спартака» ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат. Посмотрите, как долго ЦСКА играл одним костяком. Если костяк команды не держится, новые футболисты ничего не дадут, а команда ничего не выиграет. Мы увидели, что так и случилось в «Спартаке», – сказал Джано.