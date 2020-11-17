Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Джано: «Если бы в «Спартаке» остался состав Карреры, команда еще пять раз стала бы чемпионом»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Джано Ананидзе заявил, что московский клуб мог удержать лидирующие позиции после чемпионства, если бы руководство сохранило костяк команды Массимо Карреры.

    «При Каррере в «Спартаке» было лучше в плане управления? В золотом сезоне. Но там даже не нужна была рука генерального директора. Там были тренер и команда. Они сделали все. Состав тогда был такой, что, если бы он остался, «Спартак» еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом.

    Но в итоге уже через полгода из «Спартака» ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат. Посмотрите, как долго ЦСКА играл одним костяком. Если костяк команды не держится, новые футболисты ничего не дадут, а команда ничего не выиграет. Мы увидели, что так и случилось в «Спартаке», – сказал Джано.

    • Полузащитник покинул «Ротор» в начале сентября.
    • Джано из-за травмы так и не дебютировал за волгоградский клуб.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:30
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3430

      TOMSON 34 минуты назад

      Смешно конечно. Спартак взял золото нигде не играя кроме чемпионата. Когда добавилась ЛЧ результаты сразу просели и стало понятно, что команда несколько турниров не тянет. Так что большой вопрос чего бы там они 5 лет выигрывали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4755

      Томик > TOMSON 28 минут назад

      Джано очень хочет ещё получать денег, сидя на лавке хоть где нибудь. И только ради этого все заявления. Смысл это обсуждать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1368

      аларм дубль2 > Томик 11 минут назад

      ЕГО ПОЕЗД УЖЕ УШЕЛ!ТАК ЧТО..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      fabo21 1 час назад

      tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5131

      NewLife 1 час назад

      Джано: если бы я остался в Спартаке, я бы мог еще несколько лет спокойно лечиться.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      аларм дубль2 2 часа назад

      КОСТЬ ВБРОШЕНА!СЛЕТАЮТСЯ БОМЖАРСКИЕ ПСЫ ПИТЕРА С КЛОНАМИ!ГЫ ГЫ ГЫ!!ПСЫ !ФАС!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -107

      Alex_MI_5 > аларм дубль2 19 минут назад

      да какой им фас, когда они ссуть сидя? гы-гы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1368

      аларм дубль2 > Alex_MI_5 9 минут назад

      ТОЧНО!И ЖЕЛЧЬ ИЗРЫГАЮТ С МИНУСАМИ!МНЕ ПРОСТО СМЕШНО СТОЛЬКО МИНУСОИДОВ ПИТЕРСКИХ ДУРАЧКОВ МАЛОЛЕТНИХ!И ЧТО ЭТО ИМ ДАЕТ?ТЬФУ БИЛЯТЬ ГЛУПОТА БОМЖАРСКАЯ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2768

      raritet 2 часа назад

      А почему нет? Когда команда сыграна-это уже половина дела. Не знаю, как на счет чемпионства, но в лидерах бы держалась. Потому что любая чехарда с тренерами и
      футболистами -это потеря в темпе развития команды. Но Нужно и другое иметь виду, современный футбол - это и шоу , и способ делать деньги самыми разными способами. Вы думаете что агенты дали бы вам спать спокойно. На то они и агенты, чтобы мутить, и в мутной водице что-нибудь ухватить за хвост. Так что , отчасти Джано где-то и прав, Но это всего лишь предположения. Сейчас Спартак гораздо свободнее выглядит, чем при Итальянце и ничем по крайней мере не хуже золотого периода.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1368

      аларм дубль2 > raritet 2 часа назад

      ТОЛЬКО В КОНЦЕ ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ ПОШЛА!НИЧЬЯ ПОРАЖЕНИЕ!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      Fnatiik91 > аларм дубль2 1 час назад

      выруби caps что тебя так бомбит по беспонту?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1368

      аларм дубль2 > Fnatiik91 8 минут назад

      ИЗВИНИ !ЭТО Я СПЕЦОМ СОБАК НА ЛАПЫ СТАВЛЮ БОМЖАРСКИХ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2370

      Бухбух 2 часа назад

      А лидером Спартака эти пять лет был бы Джано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      FENIX-SL 2 часа назад

      АХЫАВХЫВАХЦУККХАХЦУАХЦУХАХЦАХВЫХАХЫВАХЫВХАЫВХАХЫВАХ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2595

      Puddle 2 часа назад

      Ага, и помимо 7-0 на Энфилде были бы 8-0 в Мюнхене, Мадриде и Турине. А так- размечтался Рукоблудов!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1368

      аларм дубль2 > Puddle 2 часа назад

      БРОДЯЧИХ ПСОВ НЕ СПРАШИВАЮТ!ОДНО ПОХОЖ ВЫГНАЛИ!ТЫ НА ОЧЕРЕДИ !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1368

      аларм дубль2 > аларм дубль2 2 часа назад

      ОТ АЛАРМА ПОХОЖ КЛОНЫ МИНУСОВЩИКИ И ОСТАЛИСЬ:ALARMONSTAGE ДЖАННИ РОДАРИ ДО СИХ ПОР КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИЗРЫГАЮТ ЖЕЛЧЬ В ВИДЕ МИНУСОВ!ГЫ ГЫ ГЫ!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4796

      "supermax" > Puddle 2 часа назад

      про рукоблудов тебе стоит молчать, обморок

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -107

      Alex_MI_5 > Puddle 1 час назад

      Оооо, болонка-разорванка, все зюпе зализал? Или еще пойдешь на сеанс? Питерасня, тьфу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2595

      Puddle > аларм дубль2 44 минуты назад

      ты опять сам с собой разговариваешь, малыш?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2595

      Puddle > Alex_MI_5 43 минуты назад

      Ты что раскукарекался? Заперли опять, петушня?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2595

      Puddle > "supermax" 42 минуты назад

      Обморок у тебя в голове, рыло тупое! Гы-гы-гы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -107

      Alex_MI_5 > Puddle 21 минуту назад

      Дебилушка, только и можешь повторять за другими) Говорю ж, пи.дересня. Иди давай уже очко зюпке наяривай, и потявкивай, гы-гы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2595

      Puddle > Alex_MI_5 14 минут назад

      сунь сой пятак в лепёху, хряк тупой
      P/S: я тебе рыло обоссал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -107

      Alex_MI_5 > Puddle 13 минут назад

      Ахаха, голубая луна ругается, поглядите на него) Иди-иди, не вынай язык из очка у зюпки, пока еплет свой там как в зеркале видеть не начнешь, гы-гы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2595

      Puddle > Alex_MI_5 8 минут назад

      тебе надо, ты и не вынай. Тебе очко его покоя не дает?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1368

      аларм дубль2 > Puddle 7 минут назад

      МОЙ МАЛЫШ ТЕБЕ В РОТ НЕ ВЛЕЗЕТ СОБАКА НАВОЗНАЯ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2595

      Puddle > аларм дубль2 1 минуту назад

      капс выключи, визгов много

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80609
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru