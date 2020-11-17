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  • Джано: «Если бы в «Спартаке» остался состав Карреры, команда еще пять раз стала бы чемпионом»

Джано: «Если бы в «Спартаке» остался состав Карреры, команда еще пять раз стала бы чемпионом»

17 ноября 2020, 17:30
14

Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Джано Ананидзе заявил, что московский клуб мог удержать лидирующие позиции после чемпионства, если бы руководство сохранило костяк команды Массимо Карреры.

«При Каррере в «Спартаке» было лучше в плане управления? В золотом сезоне. Но там даже не нужна была рука генерального директора. Там были тренер и команда. Они сделали все. Состав тогда был такой, что, если бы он остался, «Спартак» еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом.

Но в итоге уже через полгода из «Спартака» ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат. Посмотрите, как долго ЦСКА играл одним костяком. Если костяк команды не держится, новые футболисты ничего не дадут, а команда ничего не выиграет. Мы увидели, что так и случилось в «Спартаке», – сказал Джано.

  • Полузащитник покинул «Ротор» в начале сентября.
  • Джано из-за травмы так и не дебютировал за волгоградский клуб.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Бухбух
1605624418
А лидером Спартака эти пять лет был бы Джано.
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raritet
1605625605
А почему нет? Когда команда сыграна-это уже половина дела. Не знаю, как на счет чемпионства, но в лидерах бы держалась. Потому что любая чехарда с тренерами и футболистами -это потеря в темпе развития команды. Но Нужно и другое иметь виду, современный футбол - это и шоу , и способ делать деньги самыми разными способами. Вы думаете что агенты дали бы вам спать спокойно. На то они и агенты, чтобы мутить, и в мутной водице что-нибудь ухватить за хвост. Так что , отчасти Джано где-то и прав, Но это всего лишь предположения. Сейчас Спартак гораздо свободнее выглядит, чем при Итальянце и ничем по крайней мере не хуже золотого периода.
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NewLife
1605627112
Джано: если бы я остался в Спартаке, я бы мог еще несколько лет спокойно лечиться.
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житель СПб
1605640613
Да, правильно люди пишут - просто болтовня!
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Алекс636363
1605643327
за базар отвечаешь, болтун?
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Hektor 84
1606141827
Ну да! Команда Карреры постоянно делала бомжатскую петушатню во главе с дрочубой )))
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