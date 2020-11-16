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    Marca: «ПСЖ» не будет подписывать Рамоса, приоритет клуба – продление контракта с Мбаппе

    Капитан «Реала» Серхио Рамос вряд ли продолжит карьеру в «ПСЖ».

    Ранее сообщалось, что парижане готовы предложить защитнику контракт на три года с окладом 16,9 миллиона евро за сезон.

    Однако, по информации Marca, подписание испанца не входит в планы французского клуба из-за его возраста и требований по зарплате.

    Приоритет «ПСЖ» – продление соглашения с нападающим Килианом Мбаппе.

    Договор французского форварда истекает в июне 2022 года, Рамос может стать свободным агентом уже по окончании нынешнего сезона.

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    Источник: Marca

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