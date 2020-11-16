AS: «ПСЖ» готов предложить Рамосу трехлетний контракт с зарплатой 16,9 миллиона

«ПСЖ» рассчитывает следующим летом подписать капитана «Реала» Серхио Рамоса в качестве свободного агента.

По информации AS, парижане готовы предложить 34-летнему футболисту контракт на три года с окладом 16,9 миллиона евро за сезон. Кроме того, испанец получит подписной бонус, размер которого неизвестен.

Сам защитник хочет остаться в «Реале», но только при условии, что ему предложат двухлетнее соглашение и не сократят зарплату в размере 12 миллионов.

Мадридский клуб планирует сохранить Рамоса, но пока настаивает на заключении договора по схеме «1+1».