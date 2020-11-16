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  • AS: «ПСЖ» готов предложить Рамосу трехлетний контракт с зарплатой 16,9 миллиона

AS: «ПСЖ» готов предложить Рамосу трехлетний контракт с зарплатой 16,9 миллиона

16 ноября 2020, 09:56
4

«ПСЖ» рассчитывает следующим летом подписать капитана «Реала» Серхио Рамоса в качестве свободного агента.

По информации AS, парижане готовы предложить 34-летнему футболисту контракт на три года с окладом 16,9 миллиона евро за сезон. Кроме того, испанец получит подписной бонус, размер которого неизвестен.

Сам защитник хочет остаться в «Реале», но только при условии, что ему предложат двухлетнее соглашение и не сократят зарплату в размере 12 миллионов.

Мадридский клуб планирует сохранить Рамоса, но пока настаивает на заключении договора по схеме «1+1».

Источник: AS
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Рамос Серхио
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1605513243
Если , Реал предлагает 1+1.. то тогда Рамосу нужно уходить ! Рамос , заслужил более достойного контракта !
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Cules2013
1605537509
Сложно представить, что Рамос уйдёт, хотя и переход Роналду в Юве был неожиданным.
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zigbert
1605613099
Разница в зарплате очевидна. Посмотрим какое решение примет Рамос.
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