Джано – о завершении карьеры: «Если придет мысль, я первый об этом скажу»

Займется теперь любимым делом
Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Джано Ананидзе прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры.
— Вчера сидел дома и смотрел матч Грузия — Армения и после матча мне скинули эту новость. Что я могу сказать? Я не люблю, когда появляется неправильная информация про меня и поэтому я решил опубликовать пост с опровержением. Это моя реакция на ложь, люди, не узнав про мое самочувствие, решили написать про меня такую фигню.
— Об этом сказал и Хацкевич.
— Я не знаю, что говорил Хацкевич, я видел заголовок и дальше мне уже было неинтересно читать, что там было написано и кто вообще это говорил. Поэтому мне это вообще неинтересно, Хацкевич там написал или еще кто-то. Потому что самое главное то, что я думаю и чувствую.
Если мне придет мысль о завершении карьеры, то я самый первый об этом скажу. Вместо меня зачем что-то говорить?
— Как себя сейчас чувствуешь?
— Нормально, я после Москвы был в Турции, где лечился и прошел обследование. Сейчас у меня второй этап восстановления, я ездил проверять свое здоровье. Мне сказали, что ничего серьезного, сейчас я прохожу лечебные процедуры, бегаю и занимаюсь. Думаю, что в январе я уже буду готов на 100%.
Врачи говорят, что ничего серьезного у меня нет, с крестом и с хрящом нет проблем. Просто вопрос в боковых связках, которые не дают покоя, а в остальном все нормально.
- Полузащитник покинул «Ротор» в начале сентября.
- Джано из-за травмы так и не дебютировал за волгоградский клуб.