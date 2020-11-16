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    Джано – о завершении карьеры: «Если придет мысль, я первый об этом скажу»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Джано Ананидзе прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры.

    — Вчера сидел дома и смотрел матч Грузия — Армения и после матча мне скинули эту новость. Что я могу сказать? Я не люблю, когда появляется неправильная информация про меня и поэтому я решил опубликовать пост с опровержением. Это моя реакция на ложь, люди, не узнав про мое самочувствие, решили написать про меня такую фигню.

    — Об этом сказал и Хацкевич.

    — Я не знаю, что говорил Хацкевич, я видел заголовок и дальше мне уже было неинтересно читать, что там было написано и кто вообще это говорил. Поэтому мне это вообще неинтересно, Хацкевич там написал или еще кто-то. Потому что самое главное то, что я думаю и чувствую.

    Если мне придет мысль о завершении карьеры, то я самый первый об этом скажу. Вместо меня зачем что-то говорить?

    — Как себя сейчас чувствуешь?

    — Нормально, я после Москвы был в Турции, где лечился и прошел обследование. Сейчас у меня второй этап восстановления, я ездил проверять свое здоровье. Мне сказали, что ничего серьезного, сейчас я прохожу лечебные процедуры, бегаю и занимаюсь. Думаю, что в январе я уже буду готов на 100%.

    Врачи говорят, что ничего серьезного у меня нет, с крестом и с хрящом нет проблем. Просто вопрос в боковых связках, которые не дают покоя, а в остальном все нормально.

    • Полузащитник покинул «Ротор» в начале сентября.
    • Джано из-за травмы так и не дебютировал за волгоградский клуб.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2577

      Puddle 34 минуты назад

      Займется теперь любимым делом

      0
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      Рейтинг: +4754

      Томик 47 минут назад

      "Ничего серьёзного!" Опять будешь сидеть на лавке и анекдоты травить. Хорошая карьера. Футболист с большой буквы. Сколько за заметку в Спорт24 и перепост в бомбардире заплатил? Так бы и не вспомнил никто гарантированно.

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