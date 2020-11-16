Шварц: «Приехал в Россию не номер отбывать, а чего-то достигать с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу задач команды после его назначения.

«Я знаю, в какой клуб шел, какая у него славная история. Не стоит лишний раз говорить, что у «Динамо» амбициозное руководство. И я, поверьте, не менее амбициозен. Приехал в Россию не номер отбывать, а чего-то достигать с командой. И таблицу внимательно изучаю после каждого тура, даже не сомневайтесь.

При этом не вижу смысла говорить о том, что будет в следующем мае, что через два-три года. Опыт футболиста и тренера подсказывает: стоит концентрироваться на текущей работе. Заглядывая далеко вперед, ты теряешь фокусировку на сегодняшнем дне, на ближайшем матче.

Если говорить о целях, то главная для меня такова: проводить самые лучшие тренировки, чтобы развивать футболистов и доносить до них наши идеи. Только это поможет нам выступать, чтобы были довольны все – болельщики, руководители, тренерский штаб с футболистами», – сказал Шварц.

Немецкий специалист возглавил «Динамо» 14 октября.

Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22.

Под руководством нового тренера команда выиграла все три матча с общим счетом 10:3.

В турнирной таблице РПЛ москвичи поднялись на четвертое место.

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