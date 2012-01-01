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    Шварц: «Приехал в Россию не номер отбывать, а чего-то достигать с «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу задач команды после его назначения.

    «Я знаю, в какой клуб шел, какая у него славная история. Не стоит лишний раз говорить, что у «Динамо» амбициозное руководство. И я, поверьте, не менее амбициозен. Приехал в Россию не номер отбывать, а чего-то достигать с командой. И таблицу внимательно изучаю после каждого тура, даже не сомневайтесь.

    При этом не вижу смысла говорить о том, что будет в следующем мае, что через два-три года. Опыт футболиста и тренера подсказывает: стоит концентрироваться на текущей работе. Заглядывая далеко вперед, ты теряешь фокусировку на сегодняшнем дне, на ближайшем матче.

    Если говорить о целях, то главная для меня такова: проводить самые лучшие тренировки, чтобы развивать футболистов и доносить до них наши идеи. Только это поможет нам выступать, чтобы были довольны все – болельщики, руководители, тренерский штаб с футболистами», – сказал Шварц.

    • Немецкий специалист возглавил «Динамо» 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22.
    • Под руководством нового тренера команда выиграла все три матча с общим счетом 10:3.
    • В турнирной таблице РПЛ москвичи поднялись на четвертое место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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