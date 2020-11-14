Журналист Карпов: зарплата Вагнера Лава в «Кайрате» – 1,2 миллиона в год

Журналист Иван Карпов сообщил, сколько «Кайрат» платит нападающему Вагнеру Лаву по условиям нового контракта.

По его информации, зарплата бразильца составляет 1,2 миллиона евро в год.

Также 36-летнему футболисту выплатили подписной бонус в размере 700 тысяч евро.