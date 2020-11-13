«Фонтанка»: у Дзюбы требовали 5 миллионов, чтобы видео с мастурбацией не попало в интернет

Стали известны обстоятельства появления в интернете интимного видео с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

По информации «Фонтанки», вымогатель требовал у Дзюбы пять миллионов долларов, чтобы видео не попало в интернет. Футболист отказался выплачивать сумму, после чего ролик был опубликован.

Дзюба лично встречался с вымогателем и записал разговор с требованием денег. Все данные уже переданы в центральный аппарат ФСБ.

Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Однако, еще не известно, будет ли принято такое решение.

В органы Дзюба обратился через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Сообщается, что он помогал Дзюбе с переходом в тульский «Арсенал» и нашел пять миллионов рублей для участия в матче с «Зенитом» в апреле 2018 года.