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    «Фонтанка»: у Дзюбы требовали 5 миллионов, чтобы видео с мастурбацией не попало в интернет

    Стали известны обстоятельства появления в интернете интимного видео с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    По информации «Фонтанки», вымогатель требовал у Дзюбы пять миллионов долларов, чтобы видео не попало в интернет. Футболист отказался выплачивать сумму, после чего ролик был опубликован.

    Дзюба лично встречался с вымогателем и записал разговор с требованием денег. Все данные уже переданы в центральный аппарат ФСБ.

    Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Однако, еще не известно, будет ли принято такое решение.

    В органы Дзюба обратился через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Сообщается, что он помогал Дзюбе с переходом в тульский «Арсенал» и нашел пять миллионов рублей для участия в матче с «Зенитом» в апреле 2018 года.

    • 7 ноября, накануне матча с «Краснодаром», было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
    • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
    • Футболиста поддержал телеканал «Россия 1».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 12:24
    Комментарии32
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      Рейтинг: +1318

      Play 13 минут назад

      Сам подливает ***дежа в эту историю, чтобы хайп не утихал. Сначала же говорил, что никто не требовал денег за видео.

      0
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      Рейтинг: +3968

      ЮНик 39 минут назад

      Около недели придумывали эту шнягу, типо "версию"... Вообще, походу, эта тема сейчас самая важная в мире! Тема, высосанная из пальца. Даже не из пальца...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1534

      altezzik > ЮНик 24 минуты назад

      Это отвлекающий маневр. Только вот от чего на самом деле?

      0
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      Рейтинг: +18848

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Нашли кого шантажировать, да у этого хохла зимой снега не выпросишь.

      3
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      Рейтинг: +3165

      serppion 54 минуты назад

      Да хватит уже. Столько мусолить похабщину придурковатой деревяшки способны только озабоченные онанисты. Бомбардир, в кого превращаешься?!

      3
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      Рейтинг: +16238

      silver29 1 час назад

      шлюба лжец !!!! В покаянном заявлении он отметил, что в произошедшем "может винить только себя" и ни словом не обмолвился о взломе и шантаже, а тут включил изворотливость.

      5
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      Рейтинг: +6720

      FanatSerj 1 час назад

      мда уж, теперь уже вся страна готова скинуться на 5 млн долларов, чтобы всех этих событий не было ибо уже всем мозг этим видео уже вынесли.
      А вообще смертная казнь тем кто опубликовал МИНИМУМ!!! И три часа просмотра этого видео! )))

      4
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      Рейтинг: +16238

      silver29 > FanatSerj 1 час назад

      5 миллионов долларов-это пять Нобелевских премий, не хило деревяшка свою дрочку заценил (((

      5
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      Рейтинг: +163

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      уже сказали что это фейк

      1
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      Рейтинг: +2610

      Snek 1 час назад

      Какого-то бедолагу посадят, чтобы имя чубы обелить(((

      3
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      Рейтинг: +16238

      silver29 > Snek 1 час назад

      Безрукова ?

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      Рейтинг: +486

      кран 1 час назад

      Знатно подрочил)))

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      Рейтинг: +19076

      Боцман59rus 1 час назад

      Ну теперь окончательно, игра, которой у зенита не было, отошла на второй план, нормальным болельщикам мои соболезнования, ВЫ в жопе, все ресурсы брошены на обсуждение и спасение деревянного. У Семака от задницы отлегло, будет и дальше убивать остатки футбола в команде. Ваш сезон ку-ку

      2
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      Рейтинг: +2792

      mamba9090909 > Боцман59rus 1 час назад

      В первой же игре, после обнародования этого инцидента, Зенит выиграл у Краснодара 3 - 1, а Дзюба забил гол. В жопе ТЕ, кто надеется на спад игры Зенита. Рессурсы, на обсуждения, брошены у ВАС. Верещат в основном те, кто надеялся на это видио.

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      Рейтинг: +19076

      Боцман59rus > mamba9090909 48 минут назад

      Ты идиот сначала всоси о чем я написал, что имел ввиду, а потом верещи, а до твоего бомжатского дрочера как и до зенита мне очень даже п.о.к.у.й.
      Шар вокруг вас не вертится, белье свое сами стирайте и нюхайте

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