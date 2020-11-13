Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фонтанка»: у Дзюбы требовали 5 миллионов, чтобы видео с мастурбацией не попало в интернет

«Фонтанка»: у Дзюбы требовали 5 миллионов, чтобы видео с мастурбацией не попало в интернет

13 ноября 2020, 12:24
57

Стали известны обстоятельства появления в интернете интимного видео с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

По информации «Фонтанки», вымогатель требовал у Дзюбы пять миллионов долларов, чтобы видео не попало в интернет. Футболист отказался выплачивать сумму, после чего ролик был опубликован.

Дзюба лично встречался с вымогателем и записал разговор с требованием денег. Все данные уже переданы в центральный аппарат ФСБ.

Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Однако, еще не известно, будет ли принято такое решение.

В органы Дзюба обратился через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Сообщается, что он помогал Дзюбе с переходом в тульский «Арсенал» и нашел пять миллионов рублей для участия в матче с «Зенитом» в апреле 2018 года.

  • 7 ноября, накануне матча с «Краснодаром», было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
  • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
  • Футболиста поддержал телеканал «Россия 1».

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (57)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
knikos
1605260417
Я же писал ещё в день выхода видео , что просто так для "доброжелателя" это не пройдёт ! Не с тем решил он потягаться ! Газпром не отдаёт своих на растерзание . Дзюбе - сил пройти этот период .
Ответить
NewLife
1605260442
О... Очередная глава детектива "Гей дрочит для любовника"
Ответить
FanatSerj
1605264510
мда уж, теперь уже вся страна готова скинуться на 5 млн долларов, чтобы всех этих событий не было ибо уже всем мозг этим видео уже вынесли. А вообще смертная казнь тем кто опубликовал МИНИМУМ!!! И три часа просмотра этого видео! )))
Ответить
serppion
1605266222
Да хватит уже. Столько мусолить похабщину придурковатой деревяшки способны только озабоченные онанисты. Бомбардир, в кого превращаешься?!
Ответить
Ссппааррттаакк
1605270701
Завтра скажет, что это не он на видео. И все поверят. А если не поверят свалят на КОРОНАВИРУС.
Ответить
Plyash
1605273565
Тварюга жадная,нормальный мужик за любовь жены и уважение детишек никаких денег не пожалел бы.Удавись,бревно тупорылое.
Ответить
партизан84
1605274054
задолбал уже этот дзюба. еще больше задолбало обеление этого дурочка. не имею ничего против него как футболиста, но как "герой медиа" он мягко сказать достал.
Ответить
JTherry
1605274450
ждем публикации операции по захвату лихоимца-вымогателя))))) надо же докатиться, до того, чтобы поверить этой лжи от начала и до конца: "лично встречался с вымогателем и записал разговор с требованием денег...5 миллионов долларов")) а чего не миллиардов-то? газпромовская чушь по отбеливанию дрочубы... изворотливые товарисЧи сидят в "кукурузине" с видом на Финский залив...)) в воскресенье рыдал, что сам виноват, а теперь - вымогатели-бяки 5 лимоноф требуют))) неправдоподобно!
Ответить
Из Твери Леха
1605275290
Пора бы прекращать эту тему. Кого вы кормите пододной информацией? Спартачей что ли, которым голый Дзюба в эротических снах снится?
Ответить
Atom2020
1605279923
Ооооо ... Закрутилась PR-машина по обелению Дзюбы ... Вранью телеканалов не поверили ... зажравшимся звездам из группы поддержки не поверили ... голодным студенткам "ямыдрочимвместе" не поверили ... чо бы еще такое придумать? Пиарщики почесали-почесали репу и сказали: "Нужен вымогатель!" ... да такой матерый, чтобы и вагон денег требовал и встречаться лично не боялся и в ментовке его знали ... А если и это не поможет, то тогда только врать, что на видео специально загримированный под Зюпу двойник ... а в подтверждение Гена Орлов скажет, что лично сверял родинки на пиписьках ... и они не совпадают ... А значит это Спартак виноват)))
Ответить
Главные новости
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
4
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Все новости
Все новости
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
1
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
3
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
1
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
4
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
4
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
3
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
6
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+