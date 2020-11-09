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  • «Я/Мы Дзюба». «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита» после публикации видео с мастурбацией

«Я/Мы Дзюба». «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита» после публикации видео с мастурбацией

9 ноября 2020, 14:59
78

Телеканал «Россия 1» поддержал футболиста «Зенита» Артема Дзюбу после публикации скандального видео интимного характера, посвятив ему программу «60 минут».

Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов осудили действия болельщиков, оскорбляющих Дзюбу в соцсетях, и поддержали футболиста. Лозунгом передачи стала фраза «Я/Мы Дзюба».

  • В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
  • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»

Источник: «Россия 1»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (78)
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Obojaemiy
1604923796
Ну вот Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов давайте вздрочните тоже и выкладывайте с вашим "ЯМЫДЗЮБА" вот это будет тогда поддержка...а не эта болтовня.
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САДЫЧОК
1604924938
Просто АБЗАЦ -эти людишки Осудили болельщиков-а не Дзюбу ! Это же блевотина !
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GoldPlayFIFARus9
1604925559
Типа они тоже в открытую дрочат, но только на Путина и ЕдРо?))
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1604926373
Ну вот началось! Как да же это все закончится! Это дурдом вокруг Дзюбки балбеса, Сборной Стаса, слепые и гнилые кроты Газпром, Матч ТВ, РФС, Пути, Ядро когда у нас будет все нормально в стране и футболе
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NewLife
1604926647
Это говорит больше о том, какой урод зюба, если за него впряглись пропаг он доны, на которых пробу негде ставить.
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Spartak Piter
1604927465
путинтим))))) это провал))
Ответить
порт
1604927607
Ну вы ещё флеш моб устройте, и все там лысого погоняйте.
Ответить
Play
1604938718
Каждый, кто хочет поддержать этого дрочилу и считает, что это нормально, пусть сам запишет аналогичный ролики и выложит у себя в соцсетях
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Сергей Свояк
1604942127
Что за позорище? Какие ещё Я/Мы? Тоже дрочеры что ли? Не телевидение, а дно. Подумаешь, ногомячист подрочил!? Надо же целую передачу сделать из этого.
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Патриотическая свинья
1604967527
За тарасовских мразей как стыдно!
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