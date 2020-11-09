«Я/Мы Дзюба». «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита» после публикации видео с мастурбацией

Телеканал «Россия 1» поддержал футболиста «Зенита» Артема Дзюбу после публикации скандального видео интимного характера, посвятив ему программу «60 минут».

Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов осудили действия болельщиков, оскорбляющих Дзюбу в соцсетях, и поддержали футболиста. Лозунгом передачи стала фраза «Я/Мы Дзюба».

В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.

Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»