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    «Я/Мы Дзюба». «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита» после публикации видео с мастурбацией

    Телеканал «Россия 1» поддержал футболиста «Зенита» Артема Дзюбу после публикации скандального видео интимного характера, посвятив ему программу «60 минут».

    Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов осудили действия болельщиков, оскорбляющих Дзюбу в соцсетях, и поддержали футболиста. Лозунгом передачи стала фраза «Я/Мы Дзюба».

    • В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
    • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

    Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»

    Источник: «Россия 1»

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    09.11.2020 14:59
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    Комментарии101
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 10 ноября 2020, 10:04

      Одно дело тихо-мирно дрочить ,другое снимать свою волосатую дырень,и имитировать проглот кончины .У нас в стране учительницу за фото в купальнике могут уволить,а тут ведь национальное достояние облажалось.Тьфу противно ,лицемеры

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      Рейтинг: +129

      Елдабауф 10 ноября 2020, 03:49

      Сколько же тут знатоков онанизма из тарасовки набежало, какие только советы не дают - на что надо снимать, где хранить видео. Чувствуется, они знают в этот толк! Стыдно за них!

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      Рейтинг: +1

      Патриотическая свинья 10 ноября 2020, 03:18

      За тарасовских мразей как стыдно!

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      Рейтинг: +129

      Елдабауф > Патриотическая свинья 10 ноября 2020, 03:47

      Конечно стыдно, очень стыдно!

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      Рейтинг: +5873

      maygli 10 ноября 2020, 03:00

      А чего Скабеева и Попов сняли бы штаны да и на деле поддержали Дзюбу, раз "они "Дзюба". Но нет , попиарились как всегда, за счёт дурачка, и всё. Фуфло только нагнали.

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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 10 ноября 2020, 02:11

      Я тоже поддержу дзюбу, подрочу, соберу сперму в рюмку и буду скапывать с нее в раскрытые рты тарасовских ублюдков!

      4
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик > ziborock 10 ноября 2020, 03:13

      Даже передумал, какая рюмка - 3 литровая банка, а твой рот будет первым, отведавшим животворящий белый напиток!

      4
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик > ziborock 10 ноября 2020, 03:17

      И еще - тебе придется быть актером (рот то твой), а уж выкладывать ли такое видео решай сам!

      5
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      Рейтинг: +1

      Патриотическая свинья > ФК Пупсик 10 ноября 2020, 03:19

      Он широко ротик открывает, ни одной капли не упустит. Другим свиньям у него учиться надо!

      7
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      Рейтинг: +9749

      САДЫЧОК > ФК Пупсик 10 ноября 2020, 08:19

      Идиот !

      2
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      ...
      Рейтинг: +1090

      Бывший спартаковец > ziborock 16 ноября 2020, 02:15

      Ты главное ротик открой, а сперма найдется! Стыдно за тебе, защек гребаный!

      -1
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 10 ноября 2020, 00:57

      Отбаньте алама и бората!

      7
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      ...
      Рейтинг: +501

      Литейный04 > ФК Пупсик 10 ноября 2020, 01:12

      Аларма я регулярно "отбаниваю", не беспокойся за него, пупсик)

      6
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик > Литейный04 10 ноября 2020, 02:12

      Смотри ответ чуть выше, пи.д.о.р!

      6
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      ...
      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик > Persona_non_Grata 10 ноября 2020, 02:12

      Смотри ответ чуть выше, пи.д.о.р!

      5
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      Рейтинг: +1090

      Бывший спартаковец 10 ноября 2020, 00:53

      А как сокрушаются тарасовские п.и.д.о.р.ы - нет чтобы их в очко, но дзюба погнушася и стал своей рукой пользоваться! Срам спартаку!

      8
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 10 ноября 2020, 00:40

      Я тоже поддержу дзюбу, а тарасовские могут выстраиваться в очередь за спермой!

      7
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 10 ноября 2020, 00:41

      Что я такого сказал?

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      Рейтинг: +501

      Литейный04 10 ноября 2020, 00:33

      не, ну так-то мы с Алармом и Пуделем тоже друг дружке подобные хоум видео присылаем, но только без палева, приватность превыше всего)

      6
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик > Литейный04 10 ноября 2020, 00:41

      Бомбит?

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      Рейтинг: +501

      Литейный04 > ФК Пупсик 10 ноября 2020, 01:00

      тебе не пришлю, ты страшненький)

      5
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      Рейтинг: +9749

      САДЫЧОК 9 ноября 2020, 22:37

      Скорее всего , исходя из того , что мы видим сегодня - Дзюба по заказу РТР за большие деньги согласился на эту грязь !

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