«Я/Мы Дзюба». «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита» после публикации видео с мастурбацией

Одно дело тихо-мирно дрочить ,другое снимать свою волосатую дырень,и имитировать проглот кончины .У нас в стране учительницу за фото в купальнике могут уволить,а тут ведь национальное достояние облажалось.Тьфу противно ,лицемеры
Телеканал «Россия 1» поддержал футболиста «Зенита» Артема Дзюбу после публикации скандального видео интимного характера, посвятив ему программу «60 минут».
Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов осудили действия болельщиков, оскорбляющих Дзюбу в соцсетях, и поддержали футболиста. Лозунгом передачи стала фраза «Я/Мы Дзюба».
- В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
- Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»