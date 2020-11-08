Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме видеообращение в связи с публикацией интимного ролика с его участием.

    • В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
    • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
    • На сегодняшнюю игру с «Краснодаром» (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти, но затем забил победный гол.

    «Всех с очень важной победой. Наверное, это был самый непростой матч в моей карьере. Даже немного не сдержал эмоции в машине. Но я бы хотел сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я, наверное, во многом виноват в этом. Могу винить только себя.

    Но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной – близкие, родные, семья. Даже люди, которые мне незнакомы, меня поддерживали, и их очень много. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех. Я никогда этого не забуду, это всегда будет со мной.

    Это мой непростой путь. Что бы ни происходило дальше, я в любом случае вам благодарен. Я не идеален и никогда на это не уповал. Но в целом надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь, буду в любом случае хорошим человеком. Спасибо вам всем огромное. Спасибо звeздам, которые меня поддержали. Спасибо всем небезразличным людям. Я вам очень-очень благодарен.

    Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Спасибо команде, ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех, благодарю судьбу за очень болезненные уроки и жестокие для меня. Но в этом я сам виноват. В любом случае всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Огромное спасибо», – сказал Дзюба в выложенном видео.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2020 23:13
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +587

      Lilipyt 50 секунд назад

      Дзюбу начал кто-то жестко топить и даже уже Стас в сборную не берет его, но тут хочется задаться вопросом, а как же поддержка морального духа в трудную минуту. Или Стасян такие созывы в сборную собирает для проплаченных игроков. Смех и только.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Маккаби 3 минуты назад

      Тёма, Сердар все поймёт и простит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      Lilipyt > Маккаби 5 минут назад

      Так он был с ним по видеосвязи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Мортус 17 минут назад

      Какой же мерзкий тип. Караул.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      dima25 31 минуту назад

      та хоть на Брежнева трочи но!! в европпе играете так как на вас трочят фу млять все просрали!не стыдно??????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +423

      rammax fcsm > dima25 19 минут назад

      он поддержал европейские ценности... теперь на нём в каждом матче по три пеналя ставить будут....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      kosmonaft 31 минуту назад

      а я его поддержу подумаешь подрачил а кто не дрочит нука признайтесь а как футболисту ему пятёру только за чм и когда мы таких играков сами травим то что мы получим .пошли все на х у й играй Артём

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4785

      NewLife 34 минуты назад

      Я прямо расплакался)) зюба - если бы ты был честным давно бы каминг аут сделал (голубая луна в раздевалке первый шаг, а где второй?). Надо быть не просто развратником и геем чтобы снимать свою мастурбацию и показывать дырявую жопу - надо быть полным идиотом.
      "Все мы грешны" - это такая универсальная отмазка. Но твои грешки покажутся просто мерзкими большинству. Балаболь дальше, срач тв и черчес отпустят тебе грехи, змс.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8670

      alex1951 40 минут назад

      об чём ,вы ,робята?/////////////Да ни о чем .......Все,кто родились после 1980х .....забудьте про футбол и живите щастливо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1803

      Бриг 42 минуты назад

      А кто не дрочит? Нет, ты скажи...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +537

      Красногорск_Фан > Бриг 36 минут назад

      Судя по опросам половина сайта

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +423

      rammax fcsm > Бриг 34 минуты назад

      но не все слюни на камеру пускают, а потом это у себя в телефоне хранят...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      rammax fcsm 43 минуты назад

      не уповал он... ты порадуйся, что там в ЭТОТ момент Орзул была, а не чердак фиолетовогубый трындел и гримасничал.... вот это бы было да.......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2079

      baden69 44 минуты назад

      Главное не ошибки, а реакция на них. Все ошибатся, но кто-то после этого может сломаться, а кто-то становится сильнее. И еще, лучше учиться на чужих ошибках, но если не получается, то тем не менее главное сделать выводы и не совершать новые, а этого у Артема пока не получается. Пора становиться взрослым...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80357
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru