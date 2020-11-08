Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме видеообращение в связи с публикацией интимного ролика с его участием.

В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.

Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

На сегодняшнюю игру с «Краснодаром» (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти, но затем забил победный гол.

«Всех с очень важной победой. Наверное, это был самый непростой матч в моей карьере. Даже немного не сдержал эмоции в машине. Но я бы хотел сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я, наверное, во многом виноват в этом. Могу винить только себя.

Но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной – близкие, родные, семья. Даже люди, которые мне незнакомы, меня поддерживали, и их очень много. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех. Я никогда этого не забуду, это всегда будет со мной.

Это мой непростой путь. Что бы ни происходило дальше, я в любом случае вам благодарен. Я не идеален и никогда на это не уповал. Но в целом надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь, буду в любом случае хорошим человеком. Спасибо вам всем огромное. Спасибо звeздам, которые меня поддержали. Спасибо всем небезразличным людям. Я вам очень-очень благодарен.

Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Спасибо команде, ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех, благодарю судьбу за очень болезненные уроки и жестокие для меня. Но в этом я сам виноват. В любом случае всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Огромное спасибо», – сказал Дзюба в выложенном видео.