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  • Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»

Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»

8 ноября 2020, 23:13
72

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме видеообращение в связи с публикацией интимного ролика с его участием.

  • В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
  • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
  • На сегодняшнюю игру с «Краснодаром» (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти, но затем забил победный гол.

«Всех с очень важной победой. Наверное, это был самый непростой матч в моей карьере. Даже немного не сдержал эмоции в машине. Но я бы хотел сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я, наверное, во многом виноват в этом. Могу винить только себя.

Но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной – близкие, родные, семья. Даже люди, которые мне незнакомы, меня поддерживали, и их очень много. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех. Я никогда этого не забуду, это всегда будет со мной.

Это мой непростой путь. Что бы ни происходило дальше, я в любом случае вам благодарен. Я не идеален и никогда на это не уповал. Но в целом надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь, буду в любом случае хорошим человеком. Спасибо вам всем огромное. Спасибо звeздам, которые меня поддержали. Спасибо всем небезразличным людям. Я вам очень-очень благодарен.

Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Спасибо команде, ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех, благодарю судьбу за очень болезненные уроки и жестокие для меня. Но в этом я сам виноват. В любом случае всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Огромное спасибо», – сказал Дзюба в выложенном видео.

Источник: Инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (72)
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derrik2000
1604867335
Ну, надеюсь, что хоть в 32 своих годочка понял, что рот нужно больше держать на замке и сомнительный статус "своего в доску шутника - балагура" с выкладыванием провокационных фото и видео в интернет, в конечном итоге может обернуться против тебя самого. Даже если это осуществлено таким мерзким способом, как кража ЛИЧНЫХ данных со смартфона. Теперь, правда, фантики других клубов нескоро успокоятся, но за ЭТО их судить не нужно: фантики, они и есть - фантики, да и ты САМ виноват в таком отношении к тебе. Но..."всё проходит, и это пройдёт". Найдут себе новую "развлекуху" а твой случай забудут...
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NewLife
1604868103
Я прямо расплакался)) зюба - если бы ты был честным давно бы каминг аут сделал (голубая луна в раздевалке первый шаг, а где второй?). Надо быть не просто развратником и геем чтобы снимать свою мастурбацию и показывать дырявую жопу - надо быть полным идиотом. "Все мы грешны" - это такая универсальная отмазка. Но твои грешки покажутся просто мерзкими большинству. Балаболь дальше, срач тв и черчес отпустят тебе грехи, змс.
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kosmonaft
1604868242
а я его поддержу подумаешь подрачил а кто не дрочит нука признайтесь а как футболисту ему пятёру только за чм и когда мы таких играков сами травим то что мы получим .пошли все на х у й играй Артём
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Lilipyt
1604870099
Дзюбу начал кто-то жестко топить и даже уже Стас в сборную не берет его, но тут хочется задаться вопросом, а как же поддержка морального духа в трудную минуту. Или Стасян такие созывы в сборную собирает для проплаченных игроков. Смех и только.
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Баба Адаму
1604870619
Спасибо Артёму за этот насыщенный юмором день. Мораль лишь одна - не храните такое на телефонах в наш век, а дрочить - то всё мы дрочим.
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Из Твери Леха
1604872374
По сути все бурнонегодующие на Дзюбу это спартачи. Не только потому они негодуют, что Дзюба спартак на одном месте провертел, но и еще потому, что скорее всего импотенты, у которых это самое место уже давно не функционирует. А некоторые из спартачей позавидовали размеру болта Артемки, вот и закомплексовали со злобы))))
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Дедуктор
1604889592
Прижали, прощелыги, своими гнусными нападками. Придется и мне честно признаться. Гонял. И с возрастом и занятостью гонять стал чаще. А возраст серьезный. Наблюдал в натуре восход и закат великих игроков, коих нынешняя гламурная тусовка парафутбольных подонков и знать не знает. Сам в спорте не из последних - в двух разных стилях серьезных поясов добился. Но - по сабжу. Было дело. Гонял. На телефон, бывало, тоже снимал. Дабы оценить - какого ... потенциал снижается. Возраст возрастом, но мужик должен смотреться красиво в любом случае. Как ни крути, а разговоры о достоинстве без подтверждения красотой с большой долей сомнения воспринимаются. Непонимающие эту простую вещь превращаются с возрастом в обрюзгшие жиреющие мешки. Внешней убогости которых соответствует и мерзопакостность внутренней натуры. Без каких либо следов достоинства. Пачкуны. Только и способные что гадить на форумах. А Дзюба ... ну Дзюба. Невелика персона. Обойдет Кержакова по забитым мячам, будет круто . Но ты пойди обойди. Многие пытались. Да нихрена не вышло. Хотя, Кержаков - тот еще гнус. Но в истории прописан золотом. Вот, такое ИМХО. Зацените.
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САДЫЧОК
1604904922
Дзюба «Я не идеален ....Ты был Муд@к и каждый день это подтверждаешь !
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Sterh
1604908324
Да не обращай внимания. Только конченые могли выложить это видео. Надеюсь - ими займутся за распространение порнографических материалов. А так - ну видео, да видео. Можно подумать - ушлепки, это выложившие, никогда не дрочили. Дауны.
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Spartak Piter
1604913603
За Шлюбу только Путинисты)))
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