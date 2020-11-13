Определились все участники Евро-2020

По итогам матчей плей-офф Лиги наций определились четыре последних участника финального турнира Евро-2020.

Путевки на континентальное первенство добыли сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.

Теперь окончательно сформированы все группы чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Группа A: Италия, Турция, Швейцария, Уэльс.

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F: Португалия, Франция, Германия, Венгрия.