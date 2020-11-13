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Определились все участники Евро-2020

13 ноября 2020, 01:35
19

По итогам матчей плей-офф Лиги наций определились четыре последних участника финального турнира Евро-2020.

Путевки на континентальное первенство добыли сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.

Теперь окончательно сформированы все группы чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Группа A: Италия, Турция, Швейцария, Уэльс.

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F: Португалия, Франция, Германия, Венгрия.

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Италия Бельгия Россия Нидерланды Украина Англия Хорватия Испания Португалия Франция Германия
Комментарии (19)
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Korsar_03
1605233586
Бедные венгры
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Просто-333
1605235501
Молдавии в нашей группе нет, поэтому скорее всего третье место не светит
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slavа0508
1605238653
Да по силам занять второе место,хотя хер знает что ждать от наших кривоногих,,,,,
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АртурZaСМ
1605242547
Венграм можно даже не ехать))))
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Deniskl
1605243175
Венгрия уже начала закупать вазелин.....
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Nerlinger
1605244341
группа Ф самая весёлая
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Боцман59rus
1605245968
Барыги из FIFA превратили евро в хрен пойми что, даёшь 8 групп, а что, больше матчей, больше бабла!!!
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Dizayner
1605250147
во потеха будет, если венгры всех нагнут и с первого места выйдут))
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САДЫЧОК
1605254001
С таким тренером наши не выйдут из группы , а вот Украина вполне может выйти !
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Plyash
1605272576
Даже страшно представить сб.России с такой игрой на ЧЕ. В очередной раз едем за звонкой подщёчиной,одна радость,что чабана уберут.
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