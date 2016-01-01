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    Определились все участники Евро-2020

    По итогам матчей плей-офф Лиги наций определились четыре последних участника финального турнира Евро-2020.

    Путевки на континентальное первенство добыли сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.

    Теперь окончательно сформированы все группы чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

    Группа A: Италия, Турция, Швейцария, Уэльс.

    Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия.

    Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

    Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

    Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.

    Группа F: Португалия, Франция, Германия, Венгрия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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