Лига наций. Словакия и Шотландия добыли победы в финалах плей-офф и вышли на Евро-2020

Завершились два заключительных финальных матча плей-офф Лиги наций за попадание в групповой этап Евро-2020.

Словакия обыграла Северную Ирландию со счетом 2:1. Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, а на 110-й минуте словаки забили решающий мяч.

Сербия и Шотландия также не выявили победителя по итогам 90 минут, в двух дополнительных таймах голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказались британцы.

Словаки на чемпионате Европы сыграют с Испанией, Швецией и Польшей, а шотландцы – с Англией, Хорватией и Чехией.

Лига наций. Путь на Евро-2020. Финал

Северная Ирландия – Словакия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Куцка, 17; 1:1 – Шкриньяр (в свои ворота), 88; 1:2 – Дуриш, 110.

Сербия – Шотландия – 1:1 (0:0), по пенальти – 4:5

Голы: 0:1 – Кристи, 52; 1:1 – Йович, 90.

Лига наций. Грузия в финале плей-офф уступила Северной Македонии и не прошла на Евро-2020

Лига наций. Венгрия в финале плей-офф добыла волевую победу над Исландией, проигрывая до 88-й минуты