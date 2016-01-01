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    Лига наций. Словакия и Шотландия добыли победы в финалах плей-офф и вышли на Евро-2020

    Завершились два заключительных финальных матча плей-офф Лиги наций за попадание в групповой этап Евро-2020.

    Словакия обыграла Северную Ирландию со счетом 2:1. Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, а на 110-й минуте словаки забили решающий мяч.

    Сербия и Шотландия также не выявили победителя по итогам 90 минут, в двух дополнительных таймах голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказались британцы.

    Словаки на чемпионате Европы сыграют с Испанией, Швецией и Польшей, а шотландцы – с Англией, Хорватией и Чехией.

    Лига наций. Путь на Евро-2020. Финал

    Северная Ирландия – Словакия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Куцка, 17; 1:1 – Шкриньяр (в свои ворота), 88; 1:2 – Дуриш, 110.

    Сербия – Шотландия – 1:1 (0:0), по пенальти – 4:5

    Голы: 0:1 – Кристи, 52; 1:1 – Йович, 90.

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    Источник: «Бомбардир»

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