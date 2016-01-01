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    Лига наций. Венгрия в финале плей-офф добыла волевую победу над Исландией, проигрывая до 88-й минуты

    В финальном матче плей-офф Лиги наций за попадание в групповой этап Евро-2020 сборная Венгрии дома переиграла Исландию со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед в начале встречи усилиями Гильфи Сигурдссона и удерживали преимущество до 88-й минуты, после чего хозяева забили дважды и добыли путевку на континентальное первенство. В составе венгров отличились Лоик Него и Доминик Собослай.

    Сборная Венгрии на чемпионате Европы сыграет с Португалией, Францией и Германией.

    Лига наций. Путь на Евро-2020. Финал

    Венгрия – Исландия – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сигурдссон, 11; 1:1 – Него, 88; 2:1 – Собослай, 90+2.

    Лига наций. Грузия в финале плей-офф уступила Северной Македонии и не прошла на Евро-2020

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    Источник: «Бомбардир»

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