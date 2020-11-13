Лига наций. Венгрия в финале плей-офф добыла волевую победу над Исландией, проигрывая до 88-й минуты

В финальном матче плей-офф Лиги наций за попадание в групповой этап Евро-2020 сборная Венгрии дома переиграла Исландию со счетом 2:1.

Гости вышли вперед в начале встречи усилиями Гильфи Сигурдссона и удерживали преимущество до 88-й минуты, после чего хозяева забили дважды и добыли путевку на континентальное первенство. В составе венгров отличились Лоик Него и Доминик Собослай.

Сборная Венгрии на чемпионате Европы сыграет с Португалией, Францией и Германией.

Лига наций. Путь на Евро-2020. Финал

Венгрия – Исландия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сигурдссон, 11; 1:1 – Него, 88; 2:1 – Собослай, 90+2.

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