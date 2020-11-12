Черчесов – о нехватке Дзюбы в матче с Молдавией: «Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ушел от ответа на вопрос о нехватке нападающего Артема Дзюбы в товарищеском матче с Молдавией.

Игра завершилась нулевой ничьей.

Форварда «Зенита» убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео в прошлую субботу.

«Дзюбы не хватало? Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет», – сказал Черчесов.

Черчесов – о ничьей с Молдавией: «Нацеливались победить, но соперник представил определенные козыри»