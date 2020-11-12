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    Черчесов – о нехватке Дзюбы в матче с Молдавией: «Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ушел от ответа на вопрос о нехватке нападающего Артема Дзюбы в товарищеском матче с Молдавией.

    • Игра завершилась нулевой ничьей.
    • Форварда «Зенита» убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео в прошлую субботу.

    «Дзюбы не хватало? Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет», – сказал Черчесов.

    Черчесов – о ничьей с Молдавией: «Нацеливались победить, но соперник представил определенные козыри»

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    Источник: Sport24

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    12.11.2020 23:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9035

      paracetamol 20 минут назад

      Без Зюбы и Ерохина забивать просто некому!

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      Рейтинг: +2862

      erma > paracetamol 1 минуту назад

      Смешно!

      0
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      Рейтинг: +4522

      житель СПб 52 минуты назад

      Представил определенные козыри - это распространил видео о Дзюбе и оставил нас без единственного стабильного нападающего? Да, без Дзюбы играть, оказывается, некому.

      1
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      Рейтинг: +18837

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Посмотреть бы на этого мудака, которому не хватает Дзюбы в сборной.

      1
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      Рейтинг: +4987

      NewLife 1 час назад

      Это имеет отношение к тому, что по версии официоза не стыдно. Если дрочить на публику не стыдно, то как может быть стыдно играть с молдаванами 0:0. Все у вас сгнило, б.ляди

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