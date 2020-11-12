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    Черчесов – о ничьей с Молдавией: «Нацеливались победить, но соперник представил определенные козыри»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Молдавией, который завершился нулевой ничьей.

    – Соперник ничем не удивил. Мы изучаем, знаем игроков. Они могут чуть лучше или иначе сыграть. Сегодня поменяли систему в четыре защитника. Мы и этот вариант просчитывали. Проблем с перестроением не было.

    Это было что-то новое, остальное знакомо. Игроков знаем, некоторые играют в России. Знали, что Молдавия будет настроена, мы хороший раздражитель. Соперник старался, мы какие-то вещи попробовали. Будем разбирать игру и посмотрим.

    – Давно не видели в Кишиневе такого нежного футбол. Борьба не на том уровне сегодня была. Уровень противостояния вас устроил?

    – Век живи – век учись. Слышал, что есть искренний футбол. Теперь еще и нежный. Я смотрю своими глазами, не вашими. Сложно ответить.

    Нацеливались победить. Но соперник представил определенные козыри. Те моменты, которые были, надо было реализовать. В таких играх гол решает многое.

    Понятно, что игра с Турцией будет другого накала. С нежного футбола перейдем на другой. Турция – хорошая команда. Лига наций, играет дома. И у нас будут изменения. Будем готовиться.

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    Источник: Sport24

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    12.11.2020 22:45
    Комментарии23
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      Рейтинг: +2862

      erma 3 минуты назад

      Молдавия - реально козырная команда!

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      Рейтинг: +2862

      erma 5 минут назад

      Молдавские козыри - это что-то новенькое! Вон ирландцы - как не пыхтели, а Англия отгрузила им троечку. А ведь Ирландия посильнее Молдавии и мотивированы они лучше. Позор джунглям.

      0
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      Рейтинг: +6714

      FanatSerj 23 минуты назад

      А Дзюба бы трешку отгрузил, он такие команды "любит" ))

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      Рейтинг: +2862

      erma > FanatSerj 5 минут назад

      Дзюба истощил себя на другом поприще.

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      Рейтинг: +1194

      IVANRUS777 32 минуты назад

      Черчесов уже думает, что надо поскорее возвращать рукоблуда) У него же вся тактика на нём построена была, а ничего нового он не в состоянии придумать и предложить.

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      Рейтинг: +2862

      erma > IVANRUS777 4 минуты назад

      Он на 2 фронта пыхтит, не справится!

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      Рейтинг: +18837

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Какие козыри представил соперник? Назови хоть один... Чепушило.

      0
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      Рейтинг: +13128

      derrik2000 1 час назад

      "– Соперник ничем не удивил. Мы изучаем, знаем игроков."

      А какая сборная может УДИВИТЬ Черчесова?
      Сборная Испании, Нидерландов, Германии, Франции???
      А, может быть, Бразилии???
      Уж их-то усатый точно не изучал, поскольку о сборных командах этих стран вообще первый раз слышит!!!
      )))))))))))))))))))))))))))))

      Не.
      Будет руками-ногами-зубами цепляться за должность.
      Как ВСЕ и ВЕЗДЕ сейчас. (((

      0
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      Рейтинг: +4000

      playsh 1 час назад

      Банально,но...игра была ровна,играли два бо-о-ольших говна.

      0
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      Рейтинг: +6808

      Вомбат 1 час назад

      C таким тренером изменения точно будут. Уже начались.

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      Рейтинг: -147

      Alex_MI_5 1 час назад

      Артиллерист *уев! Нацеливался он. Тренировались бы лучше и теорию изучали

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      Рейтинг: +19066

      Боцман59rus 1 час назад

      Он на установке в таком же стиле задвигает? "это было что то новое, остальное знакомо" - понять могут не все, вернее мало кто может это сделать......

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