Черчесов – о ничьей с Молдавией: «Нацеливались победить, но соперник представил определенные козыри»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Молдавией, который завершился нулевой ничьей.

– Соперник ничем не удивил. Мы изучаем, знаем игроков. Они могут чуть лучше или иначе сыграть. Сегодня поменяли систему в четыре защитника. Мы и этот вариант просчитывали. Проблем с перестроением не было.

Это было что-то новое, остальное знакомо. Игроков знаем, некоторые играют в России. Знали, что Молдавия будет настроена, мы хороший раздражитель. Соперник старался, мы какие-то вещи попробовали. Будем разбирать игру и посмотрим.

– Давно не видели в Кишиневе такого нежного футбол. Борьба не на том уровне сегодня была. Уровень противостояния вас устроил?

– Век живи – век учись. Слышал, что есть искренний футбол. Теперь еще и нежный. Я смотрю своими глазами, не вашими. Сложно ответить.

Нацеливались победить. Но соперник представил определенные козыри. Те моменты, которые были, надо было реализовать. В таких играх гол решает многое.

Понятно, что игра с Турцией будет другого накала. С нежного футбола перейдем на другой. Турция – хорошая команда. Лига наций, играет дома. И у нас будут изменения. Будем готовиться.

Дивеев, Кучаев и Обляков дебютировали за сборную России в матче с Молдавией