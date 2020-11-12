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  • Черчесов – о ничьей с Молдавией: «Нацеливались победить, но соперник представил определенные козыри»

Черчесов – о ничьей с Молдавией: «Нацеливались победить, но соперник представил определенные козыри»

12 ноября 2020, 22:45
40

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Молдавией, который завершился нулевой ничьей.

– Соперник ничем не удивил. Мы изучаем, знаем игроков. Они могут чуть лучше или иначе сыграть. Сегодня поменяли систему в четыре защитника. Мы и этот вариант просчитывали. Проблем с перестроением не было.

Это было что-то новое, остальное знакомо. Игроков знаем, некоторые играют в России. Знали, что Молдавия будет настроена, мы хороший раздражитель. Соперник старался, мы какие-то вещи попробовали. Будем разбирать игру и посмотрим.

– Давно не видели в Кишиневе такого нежного футбол. Борьба не на том уровне сегодня была. Уровень противостояния вас устроил?

– Век живи – век учись. Слышал, что есть искренний футбол. Теперь еще и нежный. Я смотрю своими глазами, не вашими. Сложно ответить.

Нацеливались победить. Но соперник представил определенные козыри. Те моменты, которые были, надо было реализовать. В таких играх гол решает многое.

Понятно, что игра с Турцией будет другого накала. С нежного футбола перейдем на другой. Турция – хорошая команда. Лига наций, играет дома. И у нас будут изменения. Будем готовиться.

Дивеев, Кучаев и Обляков дебютировали за сборную России в матче с Молдавией

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Молдавия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (40)
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Боцман59rus
1605210749
Сделай одолжение, нацелился получше и с.ь.е.б.н.и
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ilichkadr
1605210973
Что это было!? Какую-то ахинею прокукарекал. Такое ощущение, что текст переведён переводчиком гугл с непонятного языка.
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семёнычев
1605211868
Но соперник представил определенные козыри. 10 полевых и вратарь, у каждого по две ноги, а у вратаря ещё и руки- козыри дивные))))
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NewLife
1605211894
Прочитал эту белиберду, и стразу стало понятно - сборная играет также внятно, как он говорит.
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Plyash
1605212240
Черчесов,ты и был главный "определённый козырь" для команды молдаван.
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Plyash
1605213912
Банально,но...игра была ровна,играли два бо-о-ольших говна.
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erma
1605218611
Молдавские козыри - это что-то новенькое! Вон ирландцы - как не пыхтели, а Англия отгрузила им троечку. А ведь Ирландия посильнее Молдавии и мотивированы они лучше. Позор джунглям.
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erma
1605218713
Молдавия - реально козырная команда!
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Korsar_03
1605233832
Россия вошла в плеяду великих сборных наряду с Андоррой и Косово.
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vladimir-7
1605252007
Учителям русского языка лучше не пытаться читать высказывания Черчесова, а то у них может случиться инфаркт. Тренерам и игрокам не позавидуешь, как они могут в рабочей обстановке без, заболевшего переводчика, понять это чучело, скатившееся с горы.
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