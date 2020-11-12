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  • Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Молдавией, продлив серию без побед до четырех встреч

Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Молдавией, продлив серию без побед до четырех встреч

12 ноября 2020, 21:49
114

В Кишиневе состоялся товарищеский матч между сборными Молдавии и России.

Команды так и не открыли счет в игре – в итоге нулевая ничья.

Россияне не смогли победить в четвертой встрече подряд.

Товарищеский матч

Молдавия – Россия – 0:0 (0:0)

Молдавия: Намашко, Жардан, Армаш, Епуряну, Рябчук, Чеботару (Спэтару, 83), Ионицэ, Раца, Каймаков (Кочук, 64), Николэеску (Дамашкан, 64), Платика (Дрос, 90+1).

Россия: Гилерме, Дивеев, Джикия, Караваев, Жирков (Кудряшов, 68), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 68), Фомин, Ионов (Кучаев, 46), Кузяев (Обляков, 53), Черышев (Мостовой, 66), Чалов (Соболев, 64).

Предупреждения: Раца, 37; Ионицэ, 61; Спэтару, 90 – Джикия, 61.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Молдавия Россия
Комментарии (114)
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BRO_football
1605207507
Позор усатому! Без Дрочуна и Фернандеса не смог обыграть даже Молдавию! Страшно подумать, что будет в матче с Турцией и Сербией!
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NewLife
1605207878
Название игры и состава сборной при Черчесе это сумбур, бур, бур, тык, тык, бур. Чабан похоже также выживает из ума, как и орлов и черданцев.
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Мага 13
1605207975
скукотища на поле была, такое ощущение что наши футболисты перед матчем решили всей командой "поддержать" спалившегося онаниста Дзюбу, и вышли на игру уже "уставшими")
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Нам не нужен такой футбол
1605208189
Молодцы!!! На выезде ничью сгоняли с грозным соперником. И радует, что не пропустили!!!
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polt
1605208225
Черчесов будет оправдываться, что пробовал молодежь. Получилось полное говно.
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erma
1605208749
Никогда не забывайте слова Светлакова: Любая сборная, которая играет с нашей сборной, атоматически становится сильной.
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Cruser
1605209141
Россия население - 146млн(не считая натурализованных гильерме, марио фернандеса, ари, рауша, нойштедтера) и теперь внимание Молдавия население - 4млн это на внимание меньше чем даже населения Москвы -12,6млн.....Позор просто, мы не футбольная страна это и еврокубки доказывают, надежда лишь на Хоккей!
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zigbert
1605210188
За 90 минут хотя бы один гол забили. Игра правда товарищеская. С такой игрой против Турции придется трудно.
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Snek
1605211099
Игра была равна, играли два говна...
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Из Твери Леха
1605213279
Сочувствую тем, кто это смотрел и поздравляю, кто не видел.
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