Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Молдавией, продлив серию без побед до четырех встреч

В Кишиневе состоялся товарищеский матч между сборными Молдавии и России.

Команды так и не открыли счет в игре – в итоге нулевая ничья.

Россияне не смогли победить в четвертой встрече подряд.

Товарищеский матч

Молдавия – Россия – 0:0 (0:0)

Молдавия: Намашко, Жардан, Армаш, Епуряну, Рябчук, Чеботару (Спэтару, 83), Ионицэ, Раца, Каймаков (Кочук, 64), Николэеску (Дамашкан, 64), Платика (Дрос, 90+1).

Россия: Гилерме, Дивеев, Джикия, Караваев, Жирков (Кудряшов, 68), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 68), Фомин, Ионов (Кучаев, 46), Кузяев (Обляков, 53), Черышев (Мостовой, 66), Чалов (Соболев, 64).

Предупреждения: Раца, 37; Ионицэ, 61; Спэтару, 90 – Джикия, 61.