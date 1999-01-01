Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Молдавией, продлив серию без побед до четырех встреч

    В Кишиневе состоялся товарищеский матч между сборными Молдавии и России.

    Команды так и не открыли счет в игре – в итоге нулевая ничья.

    Россияне не смогли победить в четвертой встрече подряд.

    Товарищеский матч

    Молдавия – Россия – 0:0 (0:0)

    Молдавия: Намашко, Жардан, Армаш, Епуряну, Рябчук, Чеботару (Спэтару, 83), Ионицэ, Раца, Каймаков (Кочук, 64), Николэеску (Дамашкан, 64), Платика (Дрос, 90+1).

    Россия: Гилерме, Дивеев, Джикия, Караваев, Жирков (Кудряшов, 68), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 68), Фомин, Ионов (Кучаев, 46), Кузяев (Обляков, 53), Черышев (Мостовой, 66), Чалов (Соболев, 64).

    Предупреждения: Раца, 37; Ионицэ, 61; Спэтару, 90 – Джикия, 61.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:49
    Комментарии81
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      Cruser 26 секунд назад

      Россия население - 146млн(не считая натурализованных гильерме, марио фернандеса, ари, рауша, нойштедтера) и теперь внимание Молдавия население - 4млн это на внимание меньше чем даже населения Москвы -12,6млн.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2849

      erma 4 минуты назад

      Какая дешевка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2849

      erma 5 минут назад

      Никогда не забывайте слова Светлакова: Любая сборная, которая играет с нашей сборной, атоматически становится сильной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6288

      GoLenaStop 5 минут назад

      Но ведь это был товарищеский матч... Молдоване, как дружелюбные футболисты, понимали, как трудно нашей сборной играть после мастурбации и полной кастрации команды, и не стали обижать своих братьев по мячу и разуму...
      0-0 =отличный результат!... От других.
      Ха!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3815

      polt 13 минут назад

      Черчесов будет оправдываться, что пробовал молодежь. Получилось полное говно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +573

      serglider > polt 9 минут назад

      Интересно, что он запоет когда его футболеры не выиграют у турок и сербов? А в общем игра сборной унылое дерьмище! Так и хочется спросить футболеров чё вы в сборную претесь? Что бы там позорится?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1317

      аларм дубль2 > serglider 3 минуты назад

      черчесов сидит ,читает наши комменты и думает:вот как они запоют,если мы выиграем у турок?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Нам не нужен такой футбол 14 минут назад

      Молодцы!!! На выезде ничью сгоняли с грозным соперником. И радует, что не пропустили!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11402

      KLIM777 15 минут назад

      классный матч. Сборная косорылых каких-то.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4441

      afw13 18 минут назад

      скукотища на поле была, такое ощущение что наши футболисты перед матчем решили всей командой "поддержать" спалившегося онаниста Дзюбу, и вышли на игру уже "уставшими")

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +573

      serglider > afw13 7 минут назад

      Угу... такое ощущение, что все футболеры сборной России накануне сильно передрочили накануне матча)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4441

      afw13 > serglider 5 минут назад

      перестарались малость ребята, бывает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6781

      ivany4 18 минут назад

      Товарищеский матч, что с него взять.))
      Говорят, что футболисты могут сливать тренера клуба. А как насчет тренера сборной???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +573

      serglider > ivany4 2 минуты назад

      Теория заговора!? Усач вызывает в сборную полный отстой, ежу понятно, что Кузяев, Караваев, Мостовой, Семенов, Ионов и т.д. при другом тренере сборной, в ней играть НЕ БУДУТ! Следовательно они сливают (если это действительно так) сами себя?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18831

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      То ли футбол в Молдавии так поднялся, то ли наш так опустился???... Аплодисменты Черчесову.(((

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80451
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru