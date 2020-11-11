Sky Sports: Гомес получил потенциально серьезную травму на тренировке сборной Англии

Джо Гомес, защитник сборной Англии и «Ливерпуля», травмировался на тренировке. Sky Sports оценивает повреждение как потенциально серьезное. FA на текущий момент не уточнила диагноз футболиста. Инцидент случился на утреннем занятии.

Если Гомес выбудет, «Ливерпуль» лишится очередного центрального защитника: ранее травму получил Вирджил ван Дейк.