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    Вейналдум: «Ван Дейк проходит через ад, но он справится»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум поддержал одноклубника Вирджила ван Дейка, который продолжает восстанавливаться после травмы связок колена.

    «Вирджил вернется с божьей помощью. Это худшее, что может пережить любой футболист. Он проходит через ад. Я уверен, что он справится, потому что сильный», – сказал Вейналдум.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbal

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