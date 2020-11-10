Вейналдум: «Ван Дейк проходит через ад, но он справится»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум поддержал одноклубника Вирджила ван Дейка, который продолжает восстанавливаться после травмы связок колена.

«Вирджил вернется с божьей помощью. Это худшее, что может пережить любой футболист. Он проходит через ад. Я уверен, что он справится, потому что сильный», – сказал Вейналдум.