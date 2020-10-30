Ван Дейк успешно прооперирован после травмы связок колена

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк перенес операцию в Лондоне.
Как сообщает официальный сайт клуба, хирургическое вмешательство прошло успешно.
29-летнего футболиста прооперировали в связи с травмой связок колена. Сроки восстановления голландца не называются.
В этом сезоне ван Дейк забил один гол в восьми матчах.
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Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»