Ван Дейк успешно прооперирован после травмы связок колена

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк перенес операцию в Лондоне.

Как сообщает официальный сайт клуба, хирургическое вмешательство прошло успешно.

29-летнего футболиста прооперировали в связи с травмой связок колена. Сроки восстановления голландца не называются.

В этом сезоне ван Дейк забил один гол в восьми матчах.

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