Ван Дейк: «С божьей помощью я вернусь, став лучше и сильнее, чем когда-либо»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал травму связок колена, полученную в минувшую субботу во время дерби с «Эвертоном» (2:2).

«Я уже встретился со специалистом, чтобы спланировать все детали моей реабилитации после произошедшего. Я полностью сосредоточен на восстановлении и сделаю все возможное, чтобы вернуться как можно скорее. Несмотря на очевидное разочарование, я твердо верю, что в трудностях кроются возможности, и с божьей помощью я вернусь, став лучше и сильнее, чем когда-либо.

Я верю, что в футболе, как и в жизни все происходит не просто так, и важно сохранять настрой, несмотря на взлеты или падения. При поддержке моей семьи и всех в «Ливерпуле» я справлюсь с этим испытанием.

Хочу поблагодарить всех за слова поддержки, это очень много значит для меня и моей семьи. Теперь я буду делать все возможное, чтобы поддержать одноклубников всеми возможными способами перед большими матчами, а сам продолжу восстанавливаться день за днем. Я вернусь», – написал ван Дейк в инстаграме.