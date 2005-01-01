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    Клопп: «Будем ждать ван Дейка, как хорошая жена ждeт мужа из тюрьмы»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу состояния защитника Вирджила ван Дейка, который надолго выбыл из строя из-за травмы связок колена.

    «Он довольно долго будет отсутствовать, это очевидно. Я не ожидал ничего другого после произошедшего в субботу. Игроки любят быть наедине, чтобы справиться с такими моментами. Я тоже получал травмы, в том числе, если не ошибаюсь, точно такую же, как у Вирджила, и после подобного ты не самый разговорчивый человек на свете.

    Тем не менее, мы на связи, сопереживаем ему и полностью поддерживаем. Вирджил знает это. Будем ждать его, как хорошая жена ждeт мужа из тюрьмы, и будем делать всe, чтобы это время прошло для него как можно легче», – сказал Клопп.

    • Голландец рискует пропустить остаток сезона.
    • Центрбеку потребуется операция.
    • В этом сезоне ван Дейк забил один гол в восьми матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      КаДеС 20 минут назад

      Странное сравнение))) У нас с армией скорее сравнили бы

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