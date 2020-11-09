Шесть футболистов «Зальцбурга» сдали положительные тесты на коронавирус

Соперник «Локомотива» по группе Лиги чемпионов «Зальцбург» ушел на карантин.

Пресс-служба клуба сообщила о шести выявленных случаях заражения коронавирусом в команде после тестирования перед матчами национальных сборных.

Остальные футболисты «Зальцбурга» ушли на карантин и могут перемещаться только между своим домом, тренировочным полем и стадионом.