Шесть футболистов «Зальцбурга» сдали положительные тесты на коронавирус

Соперник «Локомотива» по группе Лиги чемпионов «Зальцбург» ушел на карантин.
Пресс-служба клуба сообщила о шести выявленных случаях заражения коронавирусом в команде после тестирования перед матчами национальных сборных.
Остальные футболисты «Зальцбурга» ушли на карантин и могут перемещаться только между своим домом, тренировочным полем и стадионом.
- «Зальцбург» идет на четвертом месте в группе. В активе австрийцев – одно очко.
- «Локомотив» – третий. У «железнодорожников» два балла.
Источник: официальный сайт «Зальцбурга»