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  • Заболотный: «Зенит» – великий клуб с большой историей. Рад, что он был в моей жизни»

Заболотный: «Зенит» – великий клуб с большой историей. Рад, что он был в моей жизни»

9 ноября 2020, 15:41
12

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился воспоминаниями об игре за «Зенит».

– Можно сказать, что вам не хватило времени на адаптацию?

– Пожалуй, да. К легионерам в этом плане отношение гораздо лояльнее, с русских футболистов спрашивают с первых же туров.

Сейчас уже никто не вспоминает, что я в течение семи лет мотался по низшим лигам, зато как только я попал в премьер-лигу, в прессе мне стали предъявлять претензии за низкую результативность. Но ни от Манчини, ни от партнеров я ни разу не слышал упреков.

– В «Тосно» вы были примой, в «Зените» становились одним из. Что же двигало вами при переходе из «Тосно» в «Зенит»?

– Я всегда мечтал играть в команде, которая каждый сезон претендует на золотые медали и выступает в еврокубках. Своей цели я достиг и в «Зените» делал все от меня зависящее, чтобы помогать команде.

Мотивация при переходе? Любой футболист должен понимать, что таких шансов в его карьере больше не будет. «Зенит» – великий клуб с большой историей, поэтому я не сомневался ни секунды. Да, отдавал себе отчет в том, что мне будет очень тяжело, прекрасно понимал, что здесь мне никто не гарантирует постоянного игрового времени, а требования будут гораздо выше, но я хотел проверить себя на качественно другом уровне и принял предложение «Зенита».

Считаю, что это было верное решение. И если бы отмотать пленку назад, я бы все равно пошел по тому же пути. Это была сложная работа, но я получил бесценный опыт. Я рад, что «Зенит» был в моей жизни.

Источник: «Петербургский дневник»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Заболотный Антон
Комментарии (12)
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алдан2014
1604927026
Зенит великий клуб,а какая скамеечка для запасных удобная!!
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AArmeets
1604932564
Какая такая история у этой газпромовской погремушки? Тоже мне, знаток выискался.
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vladimir-7
1604933567
Какой Зенит великий клуб, если обратиться к истории клубов, можно было бы выделить в ранг великих клубов — Динамо К, Динамо М, ЦСКА, Спартак М, Торпедо М, Локомотив М. К средним командам можно было бы отнести Динамо Минск, Арарат Е, Динамо Т, Зенит Л, Нефтчи Б, СКА Ростов, Пахтакор Т, Кайрат А-А, Заря Л. и т.д. ИМХО.
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Сильвербой
1604935238
Надо добавить еще, что Дзюба кумир миллионов, а то не полная картина получается с успешным и великим клубом!!!
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Nevsky_RU
1604943065
Вроде только начал забивать, и сразу в чумную сборную. Там то его Черчес быстро снова ополенит((
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Вальдемар IV
1604949536
так ты и не уходил из него, в фарме играешь, Если что вызовут обратно
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dinar7777dinar
1605016222
вот е б а нько ! женит великий клуб С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ ЕЩЕ ))))))) дурака кусок !
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Hektor 84
1605160909
А в сините то как рады! Такого персонажа там еще не было. Хорошо по угорали когда это дарование не смогло обвести с мячом деревянный манекен))))
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