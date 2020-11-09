Заболотный: «Зенит» – великий клуб с большой историей. Рад, что он был в моей жизни»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился воспоминаниями об игре за «Зенит».

– Можно сказать, что вам не хватило времени на адаптацию?

– Пожалуй, да. К легионерам в этом плане отношение гораздо лояльнее, с русских футболистов спрашивают с первых же туров.

Сейчас уже никто не вспоминает, что я в течение семи лет мотался по низшим лигам, зато как только я попал в премьер-лигу, в прессе мне стали предъявлять претензии за низкую результативность. Но ни от Манчини, ни от партнеров я ни разу не слышал упреков.

– В «Тосно» вы были примой, в «Зените» становились одним из. Что же двигало вами при переходе из «Тосно» в «Зенит»?

– Я всегда мечтал играть в команде, которая каждый сезон претендует на золотые медали и выступает в еврокубках. Своей цели я достиг и в «Зените» делал все от меня зависящее, чтобы помогать команде.

Мотивация при переходе? Любой футболист должен понимать, что таких шансов в его карьере больше не будет. «Зенит» – великий клуб с большой историей, поэтому я не сомневался ни секунды. Да, отдавал себе отчет в том, что мне будет очень тяжело, прекрасно понимал, что здесь мне никто не гарантирует постоянного игрового времени, а требования будут гораздо выше, но я хотел проверить себя на качественно другом уровне и принял предложение «Зенита».

Считаю, что это было верное решение. И если бы отмотать пленку назад, я бы все равно пошел по тому же пути. Это была сложная работа, но я получил бесценный опыт. Я рад, что «Зенит» был в моей жизни.