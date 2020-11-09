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    Заболотный: «Зенит» – великий клуб с большой историей. Рад, что он был в моей жизни»

    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился воспоминаниями об игре за «Зенит».

    – Можно сказать, что вам не хватило времени на адаптацию?

    – Пожалуй, да. К легионерам в этом плане отношение гораздо лояльнее, с русских футболистов спрашивают с первых же туров.

    Сейчас уже никто не вспоминает, что я в течение семи лет мотался по низшим лигам, зато как только я попал в премьер-лигу, в прессе мне стали предъявлять претензии за низкую результативность. Но ни от Манчини, ни от партнеров я ни разу не слышал упреков.

    – В «Тосно» вы были примой, в «Зените» становились одним из. Что же двигало вами при переходе из «Тосно» в «Зенит»?

    – Я всегда мечтал играть в команде, которая каждый сезон претендует на золотые медали и выступает в еврокубках. Своей цели я достиг и в «Зените» делал все от меня зависящее, чтобы помогать команде.

    Мотивация при переходе? Любой футболист должен понимать, что таких шансов в его карьере больше не будет. «Зенит» – великий клуб с большой историей, поэтому я не сомневался ни секунды. Да, отдавал себе отчет в том, что мне будет очень тяжело, прекрасно понимал, что здесь мне никто не гарантирует постоянного игрового времени, а требования будут гораздо выше, но я хотел проверить себя на качественно другом уровне и принял предложение «Зенита».

    Считаю, что это было верное решение. И если бы отмотать пленку назад, я бы все равно пошел по тому же пути. Это была сложная работа, но я получил бесценный опыт. Я рад, что «Зенит» был в моей жизни.

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    Источник: «Петербургский дневник»

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +46

      Спатрач -100% 38 минут назад

      Что ты бл...ьвякаеш то.Кто великий.Бомжесраник.Не смеши свою тень неудачник.Отстойа не игрок.

      1
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      Рейтинг: +6621

      Сильвербой 40 минут назад

      Надо добавить еще, что Дзюба кумир миллионов, а то не полная картина получается с успешным и великим клубом!!!

      0
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      Рейтинг: +13987

      vladimir-7 1 час назад

      Какой Зенит великий клуб, если обратиться к истории клубов, можно
      было бы выделить в ранг великих клубов — Динамо К, Динамо М, ЦСКА,
      Спартак М, Торпедо М, Локомотив М. К средним командам можно было
      бы отнести Динамо Минск, Арарат Е, Динамо Т, Зенит Л, Нефтчи Б,
      СКА Ростов, Пахтакор Т, Кайрат А-А, Заря Л. и т.д. ИМХО.

      0
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      Рейтинг: +19

      AArmeets 1 час назад

      Какая такая история у этой газпромовской погремушки? Тоже мне, знаток выискался.

      1
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      Рейтинг: +782

      Землякруглая 2 часа назад

      Ахаха. Великий клуп. Ахаха.

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      Рейтинг: +3479

      алдан2014 2 часа назад

      Зенит великий клуб,а какая скамеечка для запасных удобная!!

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