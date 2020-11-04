Гол Заболотного через себя – лучший в РПЛ в октябре

Это правильно!
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный – автор лучшего гола октября в чемпионате России.
Он забил «Ростову» ударом через себя. «Сочи» победил в том матче со счетом 4:2.
Заболотный получил вызов в сборную России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией.
Гол Антона Заболотного – лучший в октябре!Болельщики выбрали лучшим гол Николы Влашича, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – гол Хвичи Кварацхелии. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за классный удар игрока «Сочи» #ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяцаРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/bgrsyjTHIK— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2020