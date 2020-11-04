Гол Заболотного через себя – лучший в РПЛ в октябре

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный – автор лучшего гола октября в чемпионате России.

Он забил «Ростову» ударом через себя. «Сочи» победил в том матче со счетом 4:2.

Заболотный получил вызов в сборную России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией.