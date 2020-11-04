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    Гол Заболотного через себя – лучший в РПЛ в октябре

    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный – автор лучшего гола октября в чемпионате России.

    Он забил «Ростову» ударом через себя. «Сочи» победил в том матче со счетом 4:2.

    Заболотный получил вызов в сборную России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер РПЛ

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