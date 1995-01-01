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    Заболотный, Дзюба и Сафонов – в составе сборной России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией

    РФС объявил состав национальной сборной на матчи Лиги наций с Турцией и Сербией, а также на товарищескую игру с Молдавией.

    В список вошли 28 футболистов:

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).

    Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

    В резервный список вошли еще шесть футболистов:

    Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).

    Защитник: Александр Жиров («Зандхаузен»).

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив»).

    Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»).

    • Товарищеский матч с Молдавией состоится 12 ноября в Кишеневе. Начало игры – в 20:00 по Москве.
    • Матчи Лиги наций с Турцией в Москве и Сербией в Белграде состоятся 15 и 18 ноября соответственно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2152

      Из Твери Леха 17 минут назад

      Сафона бы в деле увидеть.

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      Рейтинг: +15465

      silver29 > Из Твери Леха 12 минут назад

      А ты 28 числа в запое что ль был ? ну раз не видел его в "деле" с Челси.

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      Рейтинг: +5345

      Viper for CSKA 23 минуты назад

      Вызов молодых троек из Динамо и ЦСКА - радует. Прогрессируют и давно заслужили. Я бы ещё на Марадишвили обратил внимание. Не по годам мудро играет. При этом молодежи у нас много и надо её более активно подтягивать. Да даже тому же Чалову шанс дать, может это его из эмоциональной ямы вытащит, уверенности придаст. А то вызываются всё одни и те же старики, которые сильнее играть уже точно не станут. Особенно испанец, проведший на поле за сезон только 134 минуты. Ощущение, что его отец Черчесову жизнь когда-то спас.

      PS: Дайте Дзюбиньо уже отдохнуть.

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      Рейтинг: +4020

      морозз 30 минут назад

      Ну теперь мы всех порвём...грозный Дзюба при поддержке не менее грозного Заболотного напихают штучек пять в ворота соперника! Скоростные, высокие парни...Надежда футбольной России!

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      Рейтинг: +5284

      САДЫЧОК 51 минуту назад

      Джикия , Дзюба , Оздоев -очень слабы ! Джикия распиарен не меньше Дзюбы-а по сути в каждом матче косяки -ни паса , ни игры в защите у него нет ! Это просто , Ноль !

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      Рейтинг: +6662

      FanatSerj 52 минуты назад

      Вот этот призыв усатого мне нравится, много игроков молодёжки и за оборону уже спокойнее.

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      Рейтинг: +15465

      silver29 1 час назад

      Сифонову рано в рамке национальной сборной, Гельерме уже поздно. Жиркову, Кудряшову, Оздоеву, Бакаеву, Дзюбе однозначно не место. Соболеву последнее предупреждение пусть выбирает или театр или футбол.

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      Рейтинг: +8658

      alex1951 1 час назад

      Динамовцы! Пресса игноририрует клуб. Так давайте заявим ,в предверии игр сборной,
      Шуня - Лучший !
      Тамбову - Волчары ваши друзья!
      !!! 10 минут ,Лысый ,вам подарил ....а вы даже пендаль не забили!
      Идите и войте на Луну!)))

      0
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      Рейтинг: +141

      faten 1 час назад

      Кроме смеха эта сборная усатого чабана ни чего не вызывает)))

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      Рейтинг: +565

      аларм дубль2 1 час назад

      ну теперь сборная очень сильна!в ней два бревна!

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      Рейтинг: +526

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Почему Сосика нет? Кто шашлыки будет жарить?

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      Рейтинг: +267

      99-й > Хейтер Аларм 1 час назад

      Джикию научили

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