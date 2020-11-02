Заболотный, Дзюба и Сафонов – в составе сборной России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией

РФС объявил состав национальной сборной на матчи Лиги наций с Турцией и Сербией, а также на товарищескую игру с Молдавией.

В список вошли 28 футболистов:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

В резервный список вошли еще шесть футболистов:

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).

Защитник: Александр Жиров («Зандхаузен»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»).