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  • Заболотный, Дзюба и Сафонов – в составе сборной России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией

Заболотный, Дзюба и Сафонов – в составе сборной России на матчи с Турцией, Сербией и Молдавией

2 ноября 2020, 13:40
20

РФС объявил состав национальной сборной на матчи Лиги наций с Турцией и Сербией, а также на товарищескую игру с Молдавией.

В список вошли 28 футболистов:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

В резервный список вошли еще шесть футболистов:

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).

Защитник: Александр Жиров («Зандхаузен»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»).

  • Товарищеский матч с Молдавией состоится 12 ноября в Кишеневе. Начало игры – в 20:00 по Москве.
  • Матчи Лиги наций с Турцией в Москве и Сербией в Белграде состоятся 15 и 18 ноября соответственно.

Источник: РФС
Россия Турция Сербия Молдавия Дзюба Артем Заболотный Антон Сафонов Матвей
Комментарии (20)
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NewLife
1604314534
Остается теперь выпустить 8 игроков синита с Гилерме, Семеновым и Фернандесом, и все будет тип топ - схема Черчеса ©
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Хейтер Аларм
1604315556
Почему Сосика нет? Кто шашлыки будет жарить?
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faten
1604316441
Кроме смеха эта сборная усатого чабана ни чего не вызывает)))
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alex1951
1604316566
Динамовцы! Пресса игноририрует клуб. Так давайте заявим ,в предверии игр сборной, Шуня - Лучший ! Тамбову - Волчары ваши друзья! !!! 10 минут ,Лысый ,вам подарил ....а вы даже пендаль не забили! Идите и войте на Луну!)))
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САДЫЧОК
1604318204
Джикия , Дзюба , Оздоев -очень слабы ! Джикия распиарен не меньше Дзюбы-а по сути в каждом матче косяки -ни паса , ни игры в защите у него нет ! Это просто , Ноль !
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морозз
1604319465
Ну теперь мы всех порвём...грозный Дзюба при поддержке не менее грозного Заболотного напихают штучек пять в ворота соперника! Скоростные, высокие парни...Надежда футбольной России!
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Viper for CSKA
1604319910
Вызов молодых троек из Динамо и ЦСКА - радует. Прогрессируют и давно заслужили. Я бы ещё на Марадишвили обратил внимание. Не по годам мудро играет. При этом молодежи у нас много и надо её более активно подтягивать. Да даже тому же Чалову шанс дать, может это его из эмоциональной ямы вытащит, уверенности придаст. А то вызываются всё одни и те же старики, которые сильнее играть уже точно не станут. Особенно испанец, проведший на поле за сезон только 134 минуты. Ощущение, что его отец Черчесову жизнь когда-то спас. PS: Дайте Дзюбиньо уже отдохнуть.
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Из Твери Леха
1604320242
Сафона бы в деле увидеть.
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zigbert
1604326112
Изменения в сторону омоложения команды заметны. Интересно будет посмотреть на этот состав в действии.
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egor tikhonov
1604326691
интересно-кто кого ыбит Дзюба усатого или наоборот? за что его в сборную?
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