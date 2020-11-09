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  • Семак – о невызове Дзюбы в сборную России: «Несомненный плюс, ему нужна передышка»

Семак – о невызове Дзюбы в сборную России: «Несомненный плюс, ему нужна передышка»

9 ноября 2020, 11:29
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение тренерского штаба сборной России убрать форварда Артема Дзюбу из заявки команды после публикации интимного видео.

– Плюс ли, что Дзюба не поедет в сборную?

– Это несомненный плюс, ему не помешает передышка и нормальный тренировочный процесс, где мы можем дать определенную работу, которая ему сейчас нужна.

  • В субботу появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует.
  • Несмотря на скандал, нападающий сыграл с «Краснодаром» в воскресенье и забил победный гол.
  • В ноябре сборная России сыграет с Молдавией, Турцией и Сербией.

Семак – о Дзюбе: «Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (15)
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O-Z
1604912923
Без передышки теперь подрочить перед телеком будет возможность.
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Томик
1604912929
На что только Дзюба не пойдёт, чтобы в сборную не поехать...А ведь достаточно было каминг-аута. Или это уже было и я пропустил?
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baden69
1604913481
Для Зенита невызов Дзюбы в сборную - несомненный плюс, т.к. та нагрузка которую он получил до этого была запредельной для российского футболиста. Сейчас отдохнет, успокоится и с новыми эмоциями, есть шанс, вернется на поле в хорошей форме.
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paracetamol
1604919304
Только ради этого можно было подрочить. С радости!
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Каратель помойников
1604921657
Сейчас на отдыхе удрочится в усмерть)
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Бенедиктус
1604928026
Чтобы передышка была не нужна, пусть руку чаще меняет.
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lipatov32
1604935750
Он ногами дрочил что ли? Отдохнуть ему надо!))))
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knikos
1604938134
Сайт футбольный , а свиньи о своём , о дрочке . Как их плющит , аж смешно .
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культурный кот Питера
1605043409
ёпаный стыд... и Семак за этого зашкварщика топит, Собчачка уже за рукоблуда вписалась... осталось еще Малышевой пригласить Дзюбу в специальный выпуск передачи "жить здорово" о пользе мастурбации, и наконец-то присвоить Артемке за все его "достижения" звание почётного жителя Петербурга...
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