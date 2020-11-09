Семак – о невызове Дзюбы в сборную России: «Несомненный плюс, ему нужна передышка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение тренерского штаба сборной России убрать форварда Артема Дзюбу из заявки команды после публикации интимного видео.

– Плюс ли, что Дзюба не поедет в сборную?

– Это несомненный плюс, ему не помешает передышка и нормальный тренировочный процесс, где мы можем дать определенную работу, которая ему сейчас нужна.

В субботу появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует.

Несмотря на скандал, нападающий сыграл с «Краснодаром» в воскресенье и забил победный гол.

В ноябре сборная России сыграет с Молдавией, Турцией и Сербией.

Семак – о Дзюбе: «Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу»