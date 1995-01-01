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    Семак – о невызове Дзюбы в сборную России: «Несомненный плюс, ему нужна передышка»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение тренерского штаба сборной России убрать форварда Артема Дзюбу из заявки команды после публикации интимного видео.

    – Плюс ли, что Дзюба не поедет в сборную?

    – Это несомненный плюс, ему не помешает передышка и нормальный тренировочный процесс, где мы можем дать определенную работу, которая ему сейчас нужна.

    • В субботу появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует.
    • Несмотря на скандал, нападающий сыграл с «Краснодаром» в воскресенье и забил победный гол.
    • В ноябре сборная России сыграет с Молдавией, Турцией и Сербией.

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    Источник: Sports.ru

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