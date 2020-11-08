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  • Семак – о Дзюбе: «Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу»

Семак – о Дзюбе: «Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу»

8 ноября 2020, 19:21
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему лишил капитанской повязки Артема Дзюбу. Капитаном петербургской команды в матче с «Краснодаром» стал Деян Доврен.

«Разговор был сегодня. Настрой рабочий. Сегодня принял решение назначить капитаном Деяна Ловрена. В зависимости от игры даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен.

Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу», – сказал Семак.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ловрен Деян Семак Сергей
Комментарии (9)
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вальтер 79
1604852654
правильно ты копайся в игре своей команды которая у тебя толком не играет физрук
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Play
1604852822
Ну лишь бы на поле не начал руками играть
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порт
1604852823
Купите дзюбе рукавички.
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zverrrek
1604854501
Футбол, как шоу-бизнес!! А тут все методы хороши... Как говорится "каждый дрочит, как хочет"
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knikos
1604854734
Правильно сказал , как адекватный нормальный мужик ! Копаться в грязном белье , подглядывать в замочную скважину , залезать в чужие телефоны и обсасывать всё это на футбольном сайте - дело чисто свинское .
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BRO_football
1604854743
Ну да, прям совпадение такое, что в один день выкладывают видео с Дзюбой и Семак лишает его капитанской повязки.
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Garrincha58
1604855092
Семак он действительно устал от футбола от славы что взвалилась на него после ЧМ он даже пенальти хоть и липовый но сил нет пробить замени его и не ставь больше пусть идёт в шоу бизнес и там себя проявляет футбол уже не для него так бывает пора завязывать
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DOCTOR PENALTY
1604855482
У Семака куча детей, в отличие от Дзюбы в этом деле у него совсем другие приоритеты.
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