Семак – о Дзюбе: «Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему лишил капитанской повязки Артема Дзюбу. Капитаном петербургской команды в матче с «Краснодаром» стал Деян Доврен.

«Разговор был сегодня. Настрой рабочий. Сегодня принял решение назначить капитаном Деяна Ловрена. В зависимости от игры даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен.

Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу», – сказал Семак.