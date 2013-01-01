Семак – о Дзюбе: «Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу»

Реально отстаём от "западу"! И не только по обычным вооружениям: у них, уж если "каминг аут", то конкретно по делу - по сексуальной ориентации!
А у нас... что по беспилотникам, что по ориентации -- КАКОЙ-ТО ОНАНИЗМ))))
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему лишил капитанской повязки Артема Дзюбу. Капитаном петербургской команды в матче с «Краснодаром» стал Деян Доврен.
«Разговор был сегодня. Настрой рабочий. Сегодня принял решение назначить капитаном Деяна Ловрена. В зависимости от игры даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен.
Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу», – сказал Семак.
- Вчера в интернете появилось интимное видео с Артемом Дзюбой.
- Его не вызвали в сборную России на ноябрьские матчи.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар».