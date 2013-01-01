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    Семак – о Дзюбе: «Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему лишил капитанской повязки Артема Дзюбу. Капитаном петербургской команды в матче с «Краснодаром» стал Деян Доврен.

    «Разговор был сегодня. Настрой рабочий. Сегодня принял решение назначить капитаном Деяна Ловрена. В зависимости от игры даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен.

    Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу», – сказал Семак.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3098

      solodealer 1 час назад

      Реально отстаём от "западу"! И не только по обычным вооружениям: у них, уж если "каминг аут", то конкретно по делу - по сексуальной ориентации!
      А у нас... что по беспилотникам, что по ориентации -- КАКОЙ-ТО ОНАНИЗМ))))

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      Рейтинг: +18788

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      У Семака куча детей, в отличие от Дзюбы в этом деле у него совсем другие приоритеты.

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      Рейтинг: +11842

      Garrincha58 1 час назад

      Семак он действительно устал от футбола от славы что взвалилась на него после ЧМ он даже пенальти хоть и липовый но сил нет пробить замени его и не ставь больше пусть идёт в шоу бизнес и там себя проявляет футбол уже не для него так бывает пора завязывать

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      Рейтинг: +4484

      житель СПб > Garrincha58 34 минуты назад

      Липовый пенальти был назначен в ворота Зенита; через несколько минут не был назначен пенальти на Дзюбе (на мой взгляд - однозначный, когда его держали руками в штрафной в стиле Мостового-Кругового) - а дальше уже судья начал "выравнивать", как они часто это делают, и действительно неоднозначный пенальти поставил - но этот пенальти скорее надо было ставить не за руку, а за удар локтем по голове игроку, помешавший тому принять мяч - очень вероятный пенальти?). А по Семаку - так уже все об этом много писали и все согласны.

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      Рейтинг: +8729

      BRO_football 1 час назад

      Ну да, прям совпадение такое, что в один день выкладывают видео с Дзюбой и Семак лишает его капитанской повязки.

      1
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      Рейтинг: +5669

      knikos 1 час назад

      Правильно сказал , как адекватный нормальный мужик ! Копаться в грязном белье , подглядывать в замочную скважину , залезать в чужие телефоны и обсасывать всё это на футбольном сайте - дело чисто свинское .

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      Рейтинг: +10

      zverrrek 2 часа назад

      Футбол, как шоу-бизнес!! А тут все методы хороши...
      Как говорится "каждый дрочит, как хочет"

      0
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      Рейтинг: +17915

      bset 2 часа назад

      Что он такого сделал? Он убил кого-то, избил, ограбил, обокрал? Он из-за сексуальной неудовлетворенности снял проститутку или изнасиловал доверчивую девушку? Просто помастурбировал, зачем-то снял на камеру и видео утекло в сеть. Зачем он это снимал - это его личное дело. Может с девушкой обменивался. Очевидно, что он не собирался это распространять. Так в чем его вина? Теперь если хочешь помастурбировать, нужно разрешения у общественности спрашивать? Может заодно и количество половых актов с женой и количество разрешенных поз в законе зафиксируем заодно?

      7
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      Рейтинг: -22

      Спартач80 > bset 2 часа назад

      Он виноват в том,что он Зюба-надменное животное,лизоблюд Газпрома.

      -3
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      Рейтинг: +1941

      Дедуктор > bset 2 часа назад

      Проблема в том, что кучке глумливых ублюдков принципиально неинтересен футбол. Ублюдкам интересно только гадить. Суть у них такая. Отними у них возможность гадить, у них в графе ""смысл жизни" окажется тревожный нуль.

      2
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      Рейтинг: +5669

      knikos > Спартач80 2 часа назад

      Животные - это свиньи !

      1
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      Рейтинг: -22

      Спартач80 > knikos 2 часа назад

      И ты,с Зюбой=))

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      Рейтинг: +487

      ZEVS71 > bset 2 часа назад

      Умный человек такое снимать на видео не будет. И дело не том что кто то выложил это.

      0
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      Рейтинг: +5669

      knikos > ZEVS71 1 час назад

      Тот , кто украл это видео и выложил в сеть - свинья ! И не важно , спамовец он или нет !

      0
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      Рейтинг: +17915

      bset > ZEVS71 4 минуты назад

      Умный человек не будет давать советы, кому что снимать. Пока это касается его одного, он может делать все, что ему вздумается.

      0
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      Рейтинг: +4885

      порт 2 часа назад

      Купите дзюбе рукавички.

      4
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      Рейтинг: +1292

      Play 2 часа назад

      Ну лишь бы на поле не начал руками играть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +89

      вальтер 79 2 часа назад

      правильно ты копайся в игре своей команды которая у тебя толком не играет физрук

      7
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