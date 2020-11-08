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Metaratings: Черчесов позвонил и поддержал Дзюбу

8 ноября 2020, 14:47
27

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позвонил форварду «Зенита» Артему Дзюбе. Он выразил игроку поддержку на фоне публикации в сети видео, где футболист мастурбирует.

Как пишет Metaratings, мотивацией Черчесова не вызвать игрока в сборную стала усталость Дзюбы.

  • Отсутствие игрока на сборе означает, что в команде будет новый капитан.
  • Сегодня, 8 ноября, «Зенит» Дзюбы примет «Краснодар».
  • Сборная России лидирует в группе Лиги наций.

Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (27)
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derrik2000
1604837440
Дошутилось полено: сначала "танец любви" с Азмуном в раздевалке, теперь - вообще "за красной чертой"...((( И это примерный МУЖ и ОТЕЦ??? DDD
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polt
1604838266
Дзюбе теперь никакая поддержка не поможет, похоронил сам себя, однако.
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Маргарин
1604838510
В качестве поддержки Саламыч тоже подрочил во время звонка
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Черкизовский Кот
1604838697
"Мотивацией Черчесова не вызвать игрока в сборную стала усталость Дзюбы." Ага, усталость. Трудился. Не покладая рук!!!
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BRO_football
1604841124
"Не переживай, Артем. Я тоже дрочу" - сказал Черчесов Дзюбе.
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Play
1604841509
Какую нах.. поддержку? У него что беда какая-то случилась? Или что, Черчесов позвонил и поддержал Дзюбу - не переживай, Артём, долба***в полно, не один ты такой.
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MDAR
1604844938
А до этого говорил, что зюба ему не говорил об усталости. А тут наверно сразу так устал, ну оооочень устал.
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egor tikhonov
1604848552
устал-передрочил)))так вот почему у него в игре сил нет? до игры дрочил,а не после))))
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rammax fcsm
1604849257
черчесов подрочил в поддержку дзюбы....
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aleks 265814
1604850558
Теперь понятно почему дзюба такой уставший , а что денег на сметанку не хватает
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