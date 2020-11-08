Metaratings: Черчесов позвонил и поддержал Дзюбу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позвонил форварду «Зенита» Артему Дзюбе. Он выразил игроку поддержку на фоне публикации в сети видео, где футболист мастурбирует.
Как пишет Metaratings, мотивацией Черчесова не вызвать игрока в сборную стала усталость Дзюбы.
- Отсутствие игрока на сборе означает, что в команде будет новый капитан.
- Сегодня, 8 ноября, «Зенит» Дзюбы примет «Краснодар».
- Сборная России лидирует в группе Лиги наций.
Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует
Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»
Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»
Источник: Metaratings