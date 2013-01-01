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    Metaratings: Черчесов позвонил и поддержал Дзюбу

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позвонил форварду «Зенита» Артему Дзюбе. Он выразил игроку поддержку на фоне публикации в сети видео, где футболист мастурбирует.

    Как пишет Metaratings, мотивацией Черчесова не вызвать игрока в сборную стала усталость Дзюбы.

    • Отсутствие игрока на сборе означает, что в команде будет новый капитан.
    • Сегодня, 8 ноября, «Зенит» Дзюбы примет «Краснодар».
    • Сборная России лидирует в группе Лиги наций.

    Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и отключил комментарии. Накануне в сети появилось видео, где игрок мастурбирует

    Уткин – после публикации видео с мастурбирующим Дзюбой: «Нам свойственны страсти. Но онанизменную лучше не снимать. А то мало ли»

    Член комитета по этике РФС Созин: «Дзюба пригвоздил себя огромными гвоздями. У Артема большие, если не катастрофические, потери»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1287

      Play 20 минут назад

      Какую нах.. поддержку? У него что беда какая-то случилась? Или что, Черчесов позвонил и поддержал Дзюбу - не переживай, Артём, долба***в полно, не один ты такой.

      0
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      Рейтинг: +695

      balam 24 минуты назад

      ща майки с дзюбой попрут.

      0
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      Рейтинг: +8698

      BRO_football 27 минут назад

      "Не переживай, Артем. Я тоже дрочу" - сказал Черчесов Дзюбе.

      2
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      Рейтинг: -855

      Аденн 56 минут назад

      а руку, работящую руку дЗюбы пожал, аль побрезговал. бу-га-га Фу, как стыдно за бЗенит и его онанистов.

      0
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      Рейтинг: +2217

      Из Твери Леха 1 час назад

      А будет ли теперь Дзюба своей фирменный жест (воинское приветствие )исполнять после забитого гола?

      0
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      Рейтинг: +3083

      Черкизовский Кот 1 час назад

      "Мотивацией Черчесова не вызвать игрока в сборную стала усталость Дзюбы."
      Ага, усталость. Трудился. Не покладая рук!!!

      2
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      Рейтинг: +2533

      Snek 1 час назад

      Рассказал как лучше мастурбировать?

      0
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      Рейтинг: -45

      Alex_MI_5 1 час назад

      Чабан, помоги своему капитану, передерни ему сам, а то он устает, гы-гы

      1
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      Рейтинг: +43

      Маргарин 1 час назад

      В качестве поддержки Саламыч тоже подрочил во время звонка

      2
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      Рейтинг: +3794

      polt 1 час назад

      Дзюбе теперь никакая поддержка не поможет, похоронил сам себя, однако.

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