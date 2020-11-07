«Манчестер Юнайтед» победил в седьмом гостевом матче АПЛ подряд. Сульшер повторил серию Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» в седьмом туре АПЛ справился с «Эвертоном» (3:1). Это значит, что главный тренер Уле-Гуннар Сульшер повторил серию сэра Алекса Фергюсона: шотландец в свое время тоже смог победить в семи гостевых встречах чемпионата подряд во главе «Юнайтед».

Сульшер работает с клубом с 2018 года и за это время не взял ни одного трофея.

Команда Сульшера поднялась в таблице на 14-е место.

«Эвертон» идет пятым.

«Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ победил во всех выездных встречах.

Сульшер: «Лига настраивала «Юнайтед» на поражение от «Эвертона». Беспорядок, что игру поставили на день субботы»