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    «Манчестер Юнайтед» победил в седьмом гостевом матче АПЛ подряд. Сульшер повторил серию Фергюсона

    «Манчестер Юнайтед» в седьмом туре АПЛ справился с «Эвертоном» (3:1). Это значит, что главный тренер Уле-Гуннар Сульшер повторил серию сэра Алекса Фергюсона: шотландец в свое время тоже смог победить в семи гостевых встречах чемпионата подряд во главе «Юнайтед».

    Сульшер работает с клубом с 2018 года и за это время не взял ни одного трофея.

    • Команда Сульшера поднялась в таблице на 14-е место.
    • «Эвертон» идет пятым.
    • «Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ победил во всех выездных встречах.

    Сульшер: «Лига настраивала «Юнайтед» на поражение от «Эвертона». Беспорядок, что игру поставили на день субботы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2020 21:08
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