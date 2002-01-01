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    Сульшер: «Лига настраивала «Юнайтед» на поражение от «Эвертона». Беспорядок, что игру поставили на день субботы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча восьмого тура АПЛ против «Эвертона» (3:1) пожаловался на лигу. Он недоволен временем начала встречи.

    «Мы были готовы к поражению. На неделе мы были в Турции, провели кучу игр за сезон, вернулись в четверг и играем в субботу в обед. Это беспорядок.

    Лига настраивала нас на поражение. Как они могут ставить игру на день субботы?» – пожаловался норвежец.

    • В Турции «Юнайтед» проиграл «Истанбулу» (1:2).
    • Команда Сульшера поднялась в таблице на 14-е место.
    • «Эвертон» идет пятым.

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    Источник: Sky Sports

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