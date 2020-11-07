Сульшер: «Лига настраивала «Юнайтед» на поражение от «Эвертона». Беспорядок, что игру поставили на день субботы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча восьмого тура АПЛ против «Эвертона» (3:1) пожаловался на лигу. Он недоволен временем начала встречи.

«Мы были готовы к поражению. На неделе мы были в Турции, провели кучу игр за сезон, вернулись в четверг и играем в субботу в обед. Это беспорядок.

Лига настраивала нас на поражение. Как они могут ставить игру на день субботы?» – пожаловался норвежец.