Клопп: «Матч с «Манчестер Сити» – самый сложный в футбольном мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча восьмого тура АПЛ против «Манчестер Сити». Для него игры сложнее не существует.

«Важно бороться, держаться плана, быть смелыми, защищаться изо всех сил. Очень сложно все. Это самый сложный матч в футбольном мире.

Мне нравятся такие встречи, нравится подготовка к ним. В этот раз игру нельзя сравнить ни с какой из прошлых», – сказал немец.