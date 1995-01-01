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    Кокорин: «Все мысли о победе над «Уралом». «Спартак» хочет вернуться на первое место»

    Форвард «Спартака» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Урала».

    «Хороший настрой. Мы проиграли последнюю игру, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Ждем эту игру, готовились сильно, много бегали и работали. Состояние у меня хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе.

    В прошлом туре результат был неудовлетворительным – нас обогнали в турнирной таблице, поэтому хотим вернуться [на первое место]. Приятно быть на самом верху», – сказал Кокорин.

    • Матч «Урал» – «Спартак» состоится в субботу в 14:00 мск.
    • В прошлом туре москвичи уступили «Ростову» (0:1) и опустились на третье место в таблице чемпионата.

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      АЛЕКСИН 24 минуты назад

      Баласт Спартак ещё что то и о чём то говорит ..... ОДНАКО НАГЛЕЦ ... Играть собирается ? Или опять пойдут рассказы о мифическом отъезде куда то в Европу .

      0
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      Рейтинг: +4670

      NewLife 38 минут назад

      Станиславский говорит: не верю .

      1
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      Рейтинг: -769

      Синитсосит 49 минут назад

      врят ли сам Кокорин так думает, ему достаточно думать о миллиарде который он заработает в спартаке за 3 года, хорошо хоть бесплатно достался, а по делу как все и говорили трансфер не о чем, так, на заменку если только

      0
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      Рейтинг: +1399

      kvm 1 час назад

      Все мысли сейчас о Мамаеве...

      3
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