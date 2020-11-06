Кокорин: «Все мысли о победе над «Уралом». «Спартак» хочет вернуться на первое место»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Урала».
«Хороший настрой. Мы проиграли последнюю игру, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Ждем эту игру, готовились сильно, много бегали и работали. Состояние у меня хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе.
В прошлом туре результат был неудовлетворительным – нас обогнали в турнирной таблице, поэтому хотим вернуться [на первое место]. Приятно быть на самом верху», – сказал Кокорин.
- Матч «Урал» – «Спартак» состоится в субботу в 14:00 мск.
- В прошлом туре москвичи уступили «Ростову» (0:1) и опустились на третье место в таблице чемпионата.
Источник: Ютуб-канал «Спартака»