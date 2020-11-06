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  • Кокорин: «Все мысли о победе над «Уралом». «Спартак» хочет вернуться на первое место»

Кокорин: «Все мысли о победе над «Уралом». «Спартак» хочет вернуться на первое место»

6 ноября 2020, 17:23
6

Форвард «Спартака» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Урала».

«Хороший настрой. Мы проиграли последнюю игру, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Ждем эту игру, готовились сильно, много бегали и работали. Состояние у меня хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе.

В прошлом туре результат был неудовлетворительным – нас обогнали в турнирной таблице, поэтому хотим вернуться [на первое место]. Приятно быть на самом верху», – сказал Кокорин.

  • Матч «Урал» – «Спартак» состоится в субботу в 14:00 мск.
  • В прошлом туре москвичи уступили «Ростову» (0:1) и опустились на третье место в таблице чемпионата.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Кокорин Александр
Комментарии (6)
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kvm
1604673153
Все мысли сейчас о Мамаеве...
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Синитсосит
1604673818
врят ли сам Кокорин так думает, ему достаточно думать о миллиарде который он заработает в спартаке за 3 года, хорошо хоть бесплатно достался, а по делу как все и говорили трансфер не о чем, так, на заменку если только
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NewLife
1604674467
Станиславский говорит: не верю .
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АЛЕКСИН
1604675300
Баласт Спартак ещё что то и о чём то говорит ..... ОДНАКО НАГЛЕЦ ... Играть собирается ? Или опять пойдут рассказы о мифическом отъезде куда то в Европу .
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vladimir-7
1604684839
Урал пройти, не поле перейти.
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maygli
1604700028
Ощущение, что Кокорин забьёт в этом матче.
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