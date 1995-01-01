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    Шварц: «Исходим из того, что Шунин не будет играть с «Локомотивом»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, примет ли участие вратарь Антон Шунин в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

    • Тест футболиста на COVID-19 показал сомнительный результат.
    • Голкипер находится дома на карантине, симптомов заболевания у него нет.
    • Московское дерби состоится в воскресенье на «ВТБ-Арене» в 19:00 мск.

    «Мы исходим из того, что он играть не будет. Понятно, что все решится в последний момент, но пока предполагаем, что Антон на поле не выйдет», – сказал Шварц.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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