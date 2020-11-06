Шварц: «Исходим из того, что Шунин не будет играть с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, примет ли участие вратарь Антон Шунин в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

Тест футболиста на COVID-19 показал сомнительный результат.

Голкипер находится дома на карантине, симптомов заболевания у него нет.

Московское дерби состоится в воскресенье на «ВТБ-Арене» в 19:00 мск.

«Мы исходим из того, что он играть не будет. Понятно, что все решится в последний момент, но пока предполагаем, что Антон на поле не выйдет», – сказал Шварц.