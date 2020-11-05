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    У спортивного директора «Тамбова» Худякова коронавирус, поражение легких – 25%

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о выявлении у него коронавирусной инфекции.

    «Восемь-девять дней назад поднялась температура, сдал тест, поражено 25% легких, болезнь протекает бессимптомно, лечусь дома.

    Сейчас постепенно иду на поправку, завтра с утра сдаю [повторный] тест. Если все будет нормально, вернусь снова к жизни. Ближайшую игру с «Ахматом» пропущу, а вот на «Краснодар», если позволит здоровье, собираюсь выбраться, посмотреть вживую», – сказал Худяков.

    • Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
    • Один из вариантов – объединение с краснодарской «Кубанью» из ПФЛ.
    • По итогам 13 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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    Источник: ТАСС

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    05.11.2020 23:37
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