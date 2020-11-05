Агент Вагнера Лава – о том, что игрок ждет предложения ЦСКА: «Ничего не знаю об этом»

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, отреагировал на информацию о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Ранее Metaratings сообщал, что бразилец не спешит продлевать контракт с казахстанским клубом, пока не наступит ясность с вариантом перехода в ЦСКА. В окружении футболиста ожидают, что московский клуб сделает предложение зимой.

«Вагнер не продлевает контракт с «Кайратом», потому что ждет предложение от ЦСКА? Нет, извините, я об этом ничего не знаю», – сказал агент.