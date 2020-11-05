Гинер возьмёт. Он посмотрел,что бразильский казах на ходу, забивает.
Так сказать,пощупал вживую за яй.ца Лава.
От чалова роста в классе нет.
Его Гончаренко упрекает в жестоком обращении с собой - излишнем онанизме.
Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, отреагировал на информацию о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА в зимнее трансферное окно.
Ранее Metaratings сообщал, что бразилец не спешит продлевать контракт с казахстанским клубом, пока не наступит ясность с вариантом перехода в ЦСКА. В окружении футболиста ожидают, что московский клуб сделает предложение зимой.
«Вагнер не продлевает контракт с «Кайратом», потому что ждет предложение от ЦСКА? Нет, извините, я об этом ничего не знаю», – сказал агент.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.