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    Агент Вагнера Лава – о том, что игрок ждет предложения ЦСКА: «Ничего не знаю об этом»

    Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, отреагировал на информацию о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

    Ранее Metaratings сообщал, что бразилец не спешит продлевать контракт с казахстанским клубом, пока не наступит ясность с вариантом перехода в ЦСКА. В окружении футболиста ожидают, что московский клуб сделает предложение зимой.

    «Вагнер не продлевает контракт с «Кайратом», потому что ждет предложение от ЦСКА? Нет, извините, я об этом ничего не знаю», – сказал агент.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2308

      Genz 1 час назад

      Гинер возьмёт. Он посмотрел,что бразильский казах на ходу, забивает.
      Так сказать,пощупал вживую за яй.ца Лава.
      От чалова роста в классе нет.
      Его Гончаренко упрекает в жестоком обращении с собой - излишнем онанизме.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6347

      Hektor 84 > Genz 6 минут назад

      Гинер в трансферах уже не имеет решающего слова. В конюшне уже другой хозяин.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +594

      Dr.Metal 1 час назад

      Да он поболее Чалова забивает в свои 36

      1
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      Рейтинг: +952

      аларм дубль2 > Dr.Metal 1 час назад

      любому даст фору!

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