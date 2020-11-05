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  • Агент Вагнера Лава – о том, что игрок ждет предложения ЦСКА: «Ничего не знаю об этом»

Агент Вагнера Лава – о том, что игрок ждет предложения ЦСКА: «Ничего не знаю об этом»

5 ноября 2020, 19:42
4

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, отреагировал на информацию о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Ранее Metaratings сообщал, что бразилец не спешит продлевать контракт с казахстанским клубом, пока не наступит ясность с вариантом перехода в ЦСКА. В окружении футболиста ожидают, что московский клуб сделает предложение зимой.

«Вагнер не продлевает контракт с «Кайратом», потому что ждет предложение от ЦСКА? Нет, извините, я об этом ничего не знаю», – сказал агент.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Источник: Sport24
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Кайрат ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (4)
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Dr.Metal
1604597281
Да он поболее Чалова забивает в свои 36
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Nerlinger
1604603942
Пора домой !!!
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кран
1604607425
Пора добавить огня в атаке !!!
Ответить
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