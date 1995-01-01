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    Шапи: «Я высказал вопросы команде. «Краснодар» должен был забирать матч с «Севильей»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов недоволен партнерами по итогам матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3). Весь второй тайм россияне провели в большинстве.

    «Сейчас полное опустошение. Мы вели 2:0, плюс соперник получил красную в конце тайма. Мы должны были выходить и просто контролировать мяч. Не знаю, почему так вышло. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы тоже бились. Это необъяснимые вещи. Даже не могу сказать.

    В команде мы высказали это друг другу. Я считаю, что мы должны были забирать этот матч. Будем стараться выправить ситуацию. А я буду стараться выглядеть еще лучше.

    Не знаю, с чем связано поражение. Возможно, команда подустала. За себя не могу так сказать, потому что силы были. Не знаю. У меня есть вопросы к команде, и я их высказал.

    Я лично спросил, почему мы в большинстве не держали мяч. Должны были брать под контроль игру. Даже не знаю, что сказать. У меня полное опустошение и нет слов. Это необъяснимые вещи», – сказал автор гола в Севилье.

    • «Краснодар» потерпел четыре поражения подряд.
    • Команда из последних семи встреч победила в одной.
    • В выходные «Краснодар» сыграет в гостях с «Зенитом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +546

      serglider 1 минуту назад

      Надо не балаболить в раздевалке, а доказывать свой класс на поле!

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