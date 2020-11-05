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  • Шапи: «Я высказал вопросы команде. «Краснодар» должен был забирать матч с «Севильей»

Шапи: «Я высказал вопросы команде. «Краснодар» должен был забирать матч с «Севильей»

5 ноября 2020, 01:45
25

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов недоволен партнерами по итогам матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3). Весь второй тайм россияне провели в большинстве.

«Сейчас полное опустошение. Мы вели 2:0, плюс соперник получил красную в конце тайма. Мы должны были выходить и просто контролировать мяч. Не знаю, почему так вышло. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы тоже бились. Это необъяснимые вещи. Даже не могу сказать.

В команде мы высказали это друг другу. Я считаю, что мы должны были забирать этот матч. Будем стараться выправить ситуацию. А я буду стараться выглядеть еще лучше.

Не знаю, с чем связано поражение. Возможно, команда подустала. За себя не могу так сказать, потому что силы были. Не знаю. У меня есть вопросы к команде, и я их высказал.

Я лично спросил, почему мы в большинстве не держали мяч. Должны были брать под контроль игру. Даже не знаю, что сказать. У меня полное опустошение и нет слов. Это необъяснимые вещи», – сказал автор гола в Севилье.

  • «Краснодар» потерпел четыре поражения подряд.
  • Команда из последних семи встреч победила в одной.
  • В выходные «Краснодар» сыграет в гостях с «Зенитом».

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Севилья Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (25)
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serglider
1604530703
Надо не балаболить в раздевалке, а доказывать свой класс на поле!
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maygli
1604531278
Силы у него оставались... так чего же ты не мог в концовке сделать навес в штрафную? Два раза пробил и оба раза мяч поднять не смог, а долбил тупо в защитника стоящего перед тобой, балабол. Гол отменный забил, супер, молодец, но в концовке все еле-еле передвигались.
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Просто-333
1604552114
су-ка, как только любая из наших команд проигрывает, так значит сразу отмазка- подустали. а не подустали игрули лямы ни за что получать?
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piligrim1986
1604555084
просто у соперника уровень мастерства повыше будет
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portero
1604556764
Шапи молодец гол забил, но в остальном бестолковая игра в обороне , просто парень не умеет выбирать позицию и не видит поля, так что предъяви тренеру ... какого вы пытались играть в автобус если этого не умеете делать!!!!!
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RJM555
1604559241
потому что тренер ваш еще пацан а руководство тупое - вот почему.......
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Mr Green
1604560755
Должны и забрали, это разные вещи. Побеждают всей командой и проигрывают все командой.
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САДЫЧОК
1604563669
А к себе вопросов нет?Кроме штрафного на поле ноль.По сути Шапи кроме как бить издали ничего и не умеет.Лучше бы в обороне отрабатывал нормально.А Мусаев странный.Снять Рамиреса,выпуская Сорокина мертвого и в большинстве играть в автобус это надо ухитриться.Два кудесника.Физрук Семак и физрук Мусаев.Замены неадекватные,поправок в игру никаких и никакого признания собственных ошибок.
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JTherry
1604565680
"Должны были брать под контроль игру" ...а контролировали игру испанцы, игравшие весь второй тайм в меньшинстве... камбэк они заслужили своим рвением к победе, и замены у них отличались качеством: Эн-Несири дубль сделал за 3 минуты, и перевернул ход матча...
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Hektor 84
1604568713
Всё сказанное в раздевалке там и должно оставаться. Сор из избы не выносят. Одну игру сыграл более менее норм и уже пальцы веером. Вот менталитет наших футболеров. Теперь его нести будет словно он лигу чемпионов уже выиграл.
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