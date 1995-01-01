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    Хименес: «Локомотив» заслужил эту ничью. Они отлично сыграли в обороне»

    Защитник «Атлетико» Хосе-Мария Хименес подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (1:1).

    «Я зол и расстроен. Мы сделали все что могли. Мы создавали моменты, в наших атаках прослеживалась четкая мысль, мы владели мячом... «Локомотив» отлично сыграл в обороне. Это нужно признать.

    «Локомотив» закрылся в обороне и ждал своего шанса. Как только мы теряли мяч, они шли вперед и создавали моменты на контратаках. К счастью, на прошлой неделе нам удалось одержать победу.

    Наверное, ничью на выезде нельзя считать плохим результатом. Мы знали, что Лига чемпионов такая. Здесь каждая мелочь на счету. Впереди финалы в этой группе – мы должны их выиграть.

    Грустно осознавать, что мы создавали моменты и умно играли с мячом, но при этом не забили. У чужих ворот нужно играть хладнокровнее и эффективнее. Но «Локомотив» заслужил эту ничью. Они должны быть довольны этим результатом, и я поздравляю их с этим.

    Мы знали, что из себя представляет «Локомотив», но он становился совершенно другой командой, когда получал возможность для контратак. Они быстро шли в нападение, отряжали игроков вперед, и у них большие и физически крепкие форварды», – приводит слова Хименес пресс-служба УЕФА.

    • «Атлетико» не уступил ни в одном из восьми матчей в России.
    • «Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.

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    Источник: Сайт УЕФА

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