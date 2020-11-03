Николич: «Играли хуже, чем с «Баварией», но очко у нас»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

«Сложная игра. Команда билась, эмоциональный матч, сумасшедший футбол! Против «Баварии» играли супер хорошо, создали много моментов, но не набрали очков. Сегодня играли хуже, но очко всe же у нас, оно будет очень важным в борьбе за выход из группы.

Поздравляю команду с отличной борьбой и болельщиков, отличная поддержка. Но есть над чем работать. Готовимся!

Качество игры было лучше с «Баварией». Но наши соперники играют в разный футбол. Очевидно, что «Атлетико» очень мотивированы, это было заметно. Качественно атаковали, действовали в центре, нам было сложно. Нам немного помогла удача», – сказал Николич после игры.