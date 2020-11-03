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    Индзаги – о «Зените»: «Это отличная команда. Все знают Ловрена, Барриоса, Дзюбу»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    — Вокруг вашего состава много слухов. Кто не прилетел и точно не сыграет завтра?

    — К сожалению, у нас есть игроки, которые не смогут выйти на поле завтра. Это Стракоша, Лукас Лейва, Иммобиле, также дома остались Раду, Ладзарри, Луис Альберто и Эскаланте.

    — В России пишут, что вашу команду поразил коронавирус. Скажите, по этой ли причине так много футболистов не прилетели сюда?

    — У нас были проблемы также и в матче с «Брюгге». Мы не ждали такого, но команда, на мой взгляд, сыграет отлично, мы знаем, что у нас будет прекрасная игра завтра. Мы встретимся с сильной командой, которая не выиграла ни одной встречи в группе. Это будет важный матч, к которому моя команда, несмотря на отсутствие многих футболистов, готова.

    — Чем опасен «Зенит» и кого вы выделите в составе соперника?

    — «Зенит» — отличная команда, которая выиграла минувший чемпионат России. Главный тренер делает все для того, чтобы его подопечные прекрасно играли. У них есть отличные игроки, все знают Ловрена, Барриоса, Дзюбу. В «Зените» много качественных футболистов. Еще можно назвать, например, Дриусси.

    — «Зенит» проиграл оба предыдущих матча в Лиге чемпионов УЕФА. Это совпадение или говорит о нынешнем состоянии команды?

    — Я смотрел обе игры с участием «Зенита» в Лиге чемпионов. В первом матче против «Брюгге» «Зенит» не был достоин поражения, команда сражался на равных с «Брюгге», больше владела мячом и создала больше моментов.

    Что касается матча с «Боруссией», то это была другая игра, «Зенит» действовал более акцентированно в защите. Потом в концовке случился пенальти. «Боруссия» — это очень сильная команда.

    — Как вы отреагировали, узнав, что завтра на поле не смогут выйти некоторые футболисты, сыгравшие в воскресенье против «Торино»?

    — Для нас это особая ситуация. Как я это вижу и как видят другие мои коллеги, нынешнее время для нас не лучшее. Мне жаль, что ситуация складывается так, я бы хотел, чтобы и в прошлую среду с «Брюгге», и завтра в Петербурге в моем распоряжении были все наши футболисты, однако мы привыкли к чрезвычайным ситуациям.

    После карантина мы возобновили чемпионат Италии в июне. Мне жаль, что так много игроков отсутствует, эти футболисты за последние 4,5 года сделали все для того, чтобы вернуться в ЛЧ. Увы, они не смогут сыграть завтра. Но я бы хотел, чтобы они вернулись в состав как можно скорее, – приводит слова Индзаги официальный сайт «Зенита».

    • «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
    • У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка, в активе «Зенита» – ноль.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    03.11.2020 23:03
    Комментарии4
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      Рейтинг: +537

      ZENIT*** 4 минуты назад

      Деферамбы,это хорошо,а вот игра не подтверждает это...

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      Ответить
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      Рейтинг: +12879

      derrik2000 1 час назад

      Да кто такие Ловрен и Барриос на фоне Полена???
      ))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8958

      paracetamol 1 час назад

      Потеря Иммобиле - это хорошо!

      0
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      Рейтинг: -1115

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Шлюбу все знают по видео из голубой раздевалки.

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