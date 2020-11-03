Дзюба: «Матч с «Лацио» – один из последних шансов зацепиться за выход из группы»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».
«Не самое лучшее физическое состояние, много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось, сразу же понеслось. Какие-то болячки есть, как у любого профессионального спортсмена.
Мы привыкли к этому: когда что-то не болит, значит, что-то не так. Сейчас нормально – восстановился, всe хорошо, немножко перевeл дух. Надеюсь, всe нормально будет – вчера уже тренировался в общей группе.
Конечно же, добавила позитива победа в матче с «Химками». Очень важные три очка. Почти все конкуренты, за исключением ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить.
С нетерпением ждeм матча с «Лацио», так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы. Это очень хорошая, сбалансированная команда. Матч с «Лацио» будет трудным – не зря они обыграли дортмундскую «Боруссию», – сказал Дзюба.
- «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
- У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка, в активе «Зенита» – ноль.