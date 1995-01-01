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    Дзюба: «Матч с «Лацио» – один из последних шансов зацепиться за выход из группы»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    «Не самое лучшее физическое состояние, много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось, сразу же понеслось. Какие-то болячки есть, как у любого профессионального спортсмена.

    Мы привыкли к этому: когда что-то не болит, значит, что-то не так. Сейчас нормально – восстановился, всe хорошо, немножко перевeл дух. Надеюсь, всe нормально будет – вчера уже тренировался в общей группе.

    Конечно же, добавила позитива победа в матче с «Химками». Очень важные три очка. Почти все конкуренты, за исключением ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить.

    С нетерпением ждeм матча с «Лацио», так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы. Это очень хорошая, сбалансированная команда. Матч с «Лацио» будет трудным – не зря они обыграли дортмундскую «Боруссию», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
    • У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка, в активе «Зенита» – ноль.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2150

      sobaka120982 38 минут назад

      Да и ещё, при Спалетти зенит был зенитещем!!!! Гордость брала после игр в Европе. Ну а при семаке это зинушка)))) и после игр в Европе очень стыдно..... ведь они играют с нашим псевдо чемпионом

      1
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      Рейтинг: +2150

      sobaka120982 59 минут назад

      Ни чего личного к Дзюбе но вы можете только шпану из рпл обижать))) а против пацанов с другого двора не по прёте

      1
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      Рейтинг: +2306

      Genz 1 час назад

      Шанс у Дзюбы всегда есть поцеловать жопу макрона,но только не забьет Лацио

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      Рейтинг: +812

      аларм дубль2 > Genz 21 минуту назад

      НЕТ!ДЗЮБА ЗАБЬЕТ!МЫ НАБЕРЕМ 8ОЧКОВ!2ПОБЕДЫ 2 НИЧЬИХ!

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