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  • Дзюба: «Матч с «Лацио» – один из последних шансов зацепиться за выход из группы»

Дзюба: «Матч с «Лацио» – один из последних шансов зацепиться за выход из группы»

3 ноября 2020, 19:36
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

«Не самое лучшее физическое состояние, много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось, сразу же понеслось. Какие-то болячки есть, как у любого профессионального спортсмена.

Мы привыкли к этому: когда что-то не болит, значит, что-то не так. Сейчас нормально – восстановился, всe хорошо, немножко перевeл дух. Надеюсь, всe нормально будет – вчера уже тренировался в общей группе.

Конечно же, добавила позитива победа в матче с «Химками». Очень важные три очка. Почти все конкуренты, за исключением ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить.

С нетерпением ждeм матча с «Лацио», так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы. Это очень хорошая, сбалансированная команда. Матч с «Лацио» будет трудным – не зря они обыграли дортмундскую «Боруссию», – сказал Дзюба.

  • «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
  • У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка, в активе «Зенита» – ноль.

Источник: Твиттер «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Лацио Дзюба Артем
Комментарии (9)
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sobaka120982
1604422365
Ни чего личного к Дзюбе но вы можете только шпану из рпл обижать))) а против пацанов с другого двора не по прёте
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sobaka120982
1604423665
Да и ещё, при Спалетти зенит был зенитещем!!!! Гордость брала после игр в Европе. Ну а при семаке это зинушка)))) и после игр в Европе очень стыдно..... ведь они играют с нашим псевдо чемпионом
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кран
1604427507
У Лацио несколько основных игроков будут отсутствовать, попробуйте только очки не взять!!!
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egor tikhonov
1604429193
цепляется только заноза(деревянная)
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alp
1604432916
это дерево уже вроде что то говорило подобное перед игрой с немцами??? ктоп подсказал придурку завалить свой унитаз...
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Hektor 84
1604434644
Лацио вас макнет мордой в парашу
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Ломовка
1604446582
Под фразой "выход из группы" Дзюба имеет в виду "выход в ЛЕ"?
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paracetamol
1604477693
Дзюба, перестань быть дубом, и все получится!
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