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    Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» и прервал серию из трех поражений подряд

    «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    На 18-й минуте гостей вывел вперед Хосе-Мария Хименес. Спустя семь минут с пенальти счет сравнял полузащитник «Локо» Антон Миранчук. Это второй гол для хавбека в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.

    Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

    Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хименес, 18; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 25.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Миранчук (Рыбчинский, 89), Смолов (Жемалетдинов, 64), Зе Луиш.

    «Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Корреа (Лемар, 69), Эррера, Сауль (Коке, 46), Льоренте (Витоло, 69; Торрейра, 78), Фелиш, Суарес.

    Предупреждения: Мурило, 29; Крыховяк, 51; Райкович, 54; Жемалетдинов, 70; Игнатьев, 83 – Суарес, 24; Эррера, 25; Сауль, 44; Лоди, 49.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:47
    Комментарии64
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      Рейтинг: -22

      American-Patriot 57 секунд назад

      Смолов - бревно.

      0
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      Рейтинг: +682

      balam 3 минуты назад

      ща руководство насвинячится

      0
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      Рейтинг: +4114

      afw13 3 минуты назад

      Гилерме и Зе сегодня красавчики, во многом благодаря им Локо сумел отстоять ничью

      3
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      Рейтинг: +4218

      BarStep 6 минут назад

      Ну а чего, в целом нормуль! Мои поздравления болельщикам Локомотива! Команда пока в обойме и набирает очки..

      4
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      Рейтинг: +482

      xkixerx 6 минут назад

      Локо Молодцы! Выстояли!!! Да по хренам, что возили их во 2 тайме!!! Это АТЛЕТИКО!!!! Зенит или краснодар от них 5 бы пропустили. Набрали очко, МОЛОДЦЫ!

      4
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      Рейтинг: +2767

      m40 7 минут назад

      В прошлой игре паровозы действительно играли в футбол, моменты создавали и наиграли на 2-2, но не повезло. А тут не логичный гол и вымученная ничья, зато набранное очко

      7
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      Рейтинг: +2159

      bzfar 7 минут назад

      Локомотив отлично справился с ролью Уфы. Переняли, можно сказать, стратегию(((

      4
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      Рейтинг: +15569

      silver29 8 минут назад

      Что с инвентарем у Локомотива ? Сколько было проездов по газону. Гилерме сегодня герой матча, в голе в его ворота вины нет, с отскоком от газона из скопления игроков.

      3
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      Рейтинг: +15627

      slavutiq70 8 минут назад

      Локо становится занозой в одном месте у грандов,вроде вот он пирожок а хер съешь,Все победы начинаются с борьбы надеемся что победы придут,,,,

      6
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      ...
      Рейтинг: +15569

      silver29 > slavutiq70 7 минут назад

      Да, блохастые тут ныли про Локо, видимо чуют что влетят не по деЦки.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6917

      alp > silver29 5 минут назад

      пока, обычно, спартак влетает неподецки влетает в лч, в те редкие разы, когда туда попадает ...

      -2
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      Рейтинг: +15569

      silver29 > alp 4 минуты назад

      Это ты так себя бодришь перед насилием ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6917

      alp > silver29 47 секунд назад

      пока просто указал тебе твое место )) пока спартак пыль в рпл глотал, Зенит очки зарабатывал, и не без участия Зенита в ЛЧ теперь 3 наших команды..

      -1
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      Рейтинг: +8711

      JTherry 9 минут назад

      молодцы, паровозы! вытянули ничью, достойно сыграли с Атлетико, при том, что весь второй тайм мяч был у испанцев... и Гиля не подкачал)

      5
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