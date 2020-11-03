Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» и прервал серию из трех поражений подряд

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 18-й минуте гостей вывел вперед Хосе-Мария Хименес. Спустя семь минут с пенальти счет сравнял полузащитник «Локо» Антон Миранчук. Это второй гол для хавбека в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Хименес, 18; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 25.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Миранчук (Рыбчинский, 89), Смолов (Жемалетдинов, 64), Зе Луиш.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Корреа (Лемар, 69), Эррера, Сауль (Коке, 46), Льоренте (Витоло, 69; Торрейра, 78), Фелиш, Суарес.

Предупреждения: Мурило, 29; Крыховяк, 51; Райкович, 54; Жемалетдинов, 70; Игнатьев, 83 – Суарес, 24; Эррера, 25; Сауль, 44; Лоди, 49.

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