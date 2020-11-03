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  • Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» и прервал серию из трех поражений подряд

Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» и прервал серию из трех поражений подряд

3 ноября 2020, 22:47
128

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 18-й минуте гостей вывел вперед Хосе-Мария Хименес. Спустя семь минут с пенальти счет сравнял полузащитник «Локо» Антон Миранчук. Это второй гол для хавбека в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Хименес, 18; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 25.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Миранчук (Рыбчинский, 89), Смолов (Жемалетдинов, 64), Зе Луиш.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Корреа (Лемар, 69), Эррера, Сауль (Коке, 46), Льоренте (Витоло, 69; Торрейра, 78), Фелиш, Суарес.

Предупреждения: Мурило, 29; Крыховяк, 51; Райкович, 54; Жемалетдинов, 70; Игнатьев, 83 – Суарес, 24; Эррера, 25; Сауль, 44; Лоди, 49.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Локомотив Атлетико
Комментарии (128)
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Мага 13
1604432925
молодцы что выстояли, поздравления болелам Локо!
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maior-60
1604433017
Выстояли. Было очень тяжело. Поздравляю!
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zra78
1604433036
Ну дотерпели ,молодцы ,хоть ничья и то хлеб!
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Мага 13
1604433115
игра конечно не ахти, с Баварией пофееричнее было, но лучше такая ничья при минимуме моментов, чем поражение при обрюдоострой игре на встречных курсах, так что молодцы!
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zra78
1604433297
Мортус,ну где 0-4?
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slavа0508
1604433503
Локо становится занозой в одном месте у грандов,вроде вот он пирожок а хер съешь,Все победы начинаются с борьбы надеемся что победы придут,,,,
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m40
1604433550
В прошлой игре паровозы действительно играли в футбол, моменты создавали и наиграли на 2-2, но не повезло. А тут не логичный гол и вымученная ничья, зато набранное очко
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Мага 13
1604433793
Гилерме и Зе сегодня красавчики, во многом благодаря им Локо сумел отстоять ничью
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seth343
1604434072
Локо спасибо вам за результат, тяжело смотреть было с температурой, и еще у меня мама неделю назад умерла.
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raritet
1604434235
Спасибо Паровозикам за ту, гордость ,что они подарили на пару часов. Очень классно вписался ЗеЛуиш. Думаю, что против матрасов вряд ли кто нибудь из наших выстоял. А они выставили свой бронепоезд. Мои поздравления болелам Локо!!!
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