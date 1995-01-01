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    Николич – о матче с «Атлетико»: «Сегодня будут шахматы. Нужно будет много терпеть»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Сейчас подготовка строится по-другому, много матчей, нужно готовиться быстро. С «Атлетико» будет сложная игра, нужно будет много терпеть, но мы готовились. Наш соперник много бегает, он может использовать каждую ошибку, каждый подарок.

    Мы готовились к матчу, может быть, это наш момент. Наш клуб проигрывал «Атлетико» последние два года, посмотрим, будет ли эта ночь нашей сегодня.

    Сегодня будут шахматы. Не футбол», – сказал Николич перед матчем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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