Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ после гола в ворота «Брайтона» (2:1).

27-летний англичанин забил 149-й гол в АПЛ и сравнялся с экс-форвардом «Тоттенхэма» Лесом Фердинандом. Следующий мяч выведет Кейна на девятое место.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ выглядит так:

1. Алан Ширер — 260;

2. Уэйн Руни — 208;

3. Энди Коул — 187;

4. Серхио Агуэро — 180;

5. Фрэнк Лэмпард — 177;

6. Тьерри Анри — 176;

7. Робби Фаулер — 163;

8. Джермейн Дефо — 162;

9. Майкл Оуэн — 150;

10. Гарри Кейн, Лес Фердинанд — 149.