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    Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ после гола в ворота «Брайтона» (2:1).

    27-летний англичанин забил 149-й гол в АПЛ и сравнялся с экс-форвардом «Тоттенхэма» Лесом Фердинандом. Следующий мяч выведет Кейна на девятое место.

    Топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ выглядит так:

    1. Алан Ширер — 260;

    2. Уэйн Руни — 208;

    3. Энди Коул — 187;

    4. Серхио Агуэро — 180;

    5. Фрэнк Лэмпард — 177;

    6. Тьерри Анри — 176;

    7. Робби Фаулер — 163;

    8. Джермейн Дефо — 162;

    9. Майкл Оуэн — 150;

    10. Гарри Кейн, Лес Фердинанд — 149.

    • В семи матчах текущего сезона АПЛ Кейн забил шесть мячей и отдал восемь ассистов.
    • Харри установил личный рекорд по голевым передачам за сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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