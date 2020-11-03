Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ после гола в ворота «Брайтона» (2:1).
27-летний англичанин забил 149-й гол в АПЛ и сравнялся с экс-форвардом «Тоттенхэма» Лесом Фердинандом. Следующий мяч выведет Кейна на девятое место.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ выглядит так:
1. Алан Ширер — 260;
2. Уэйн Руни — 208;
3. Энди Коул — 187;
4. Серхио Агуэро — 180;
5. Фрэнк Лэмпард — 177;
6. Тьерри Анри — 176;
7. Робби Фаулер — 163;
8. Джермейн Дефо — 162;
9. Майкл Оуэн — 150;
10. Гарри Кейн, Лес Фердинанд — 149.
- В семи матчах текущего сезона АПЛ Кейн забил шесть мячей и отдал восемь ассистов.
- Харри установил личный рекорд по голевым передачам за сезон.
Источник: Transfermarkt