Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Конте: «Несколько раз я был близок к тому, чтобы возглавить «Реал»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» заявил, что ему несколько раз предлагали возглавить мадридскую команду.

    «В прошлом у меня была возможность стать тренером «Реала», но время было неподходящим. Конечно, было несколько моментов, когда я был очень близок к тому, чтобы возглавить «Реал». Но сезон тогда уже начался, было бы очень сложно прийти в клуб посреди сезона», – сказал итальянец.

    • Sky Sports писал в октябре 2018 года, что Конте отказал «Реалу».
    • Мадридская команда примет «Интер» во вторник в 23:00 по московскому времени.
    • После двух туров ЛЧ в активе испанцев одно очко, а итальянцев – два.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +796

      O-Z 41 минуту назад

      Уважаю Конте как тренера, но если возглавил бы в чемпионате повился ещё один Ателетико.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80262
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru