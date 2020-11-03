Конте: «Несколько раз я был близок к тому, чтобы возглавить «Реал»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» заявил, что ему несколько раз предлагали возглавить мадридскую команду.

«В прошлом у меня была возможность стать тренером «Реала», но время было неподходящим. Конечно, было несколько моментов, когда я был очень близок к тому, чтобы возглавить «Реал». Но сезон тогда уже начался, было бы очень сложно прийти в клуб посреди сезона», – сказал итальянец.